Alim Asaf zamanla yarışıyor!

Mersin'de SMA Tip-3 hastası 3 yaşındaki Alim Asaf'ın tedavi kampanyasında sona gelindi. Anne Şükran Konat son yüzde 5 için yardım çağrısında bulundu. Mersin'de yaşayan Latif ve Şükran Konat çiftinin 3 çocuğundan biri olan Alim Asaf'a, 2 yaşında SMA Tip-3 teşhisi konuldu. Ailenin başlattığı ve valilik onayı bulunan bağış kampanyasında hedeflenen miktarın yüzde 95'i toplanırken, tedavi için gerekli olan son yüzde 5'lik bölümün bir an önce tamamlanması için zamanla yarıştıklarını belirten anne Şükran Konat, "Aylarca verilen mücadelenin sonunda artık son düzlükteyiz. Birlik olursak, bu hikâye mutlu bitecek son yüzde 5 için herkesten destek bekliyoruz" dedi.