Alışverişten dönen kadını banyodan çıkan kasklı gasp etti! Gözaltına alınan gaspçıyı azmettiren kadının akrabası çıktı

İstanbul Ümraniye'de bir eve giren gaspçı karşısında ev sahibi kadını görünce bıçak çekip altınlarını aldı. Ardından kadını bir odaya kilitledi. Korkudan ne yapacağını bilemeyen kadın kedini camdan attı. Kadın yaralı olarak hastaneye kaldırılırken çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinde beni kadının akrabası tuttu evde hırsızlık yapacaktım kadını görünce panik oldum dediği öne sürüldü. Şüpheli ve azmettiricisi olan akraba tutuklandı.

Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Hasan Yıldırım sokakta bulunan bir evde 27 Kasım günü yaşanan olay iddialara göre şöyle yaşandı. S.F. İsimli kadın alışveriş yapıp evine girdiğinde banyodan kafası kasklı bir adam çıktı.



Kadın korkuyla ne yapacağını bilemezken bıçak çıkaran şüpheli kadının kolundaki bilezikleri alıp kadını bir odaya kilitledi. Ardından olay yerinden kaçtı. Çaresiz kadın kendini odanın penceresinden aşağı attı. Çevredekilerin ihbarı ile hastaneye kaldırılan kadın bir süre tedavi altına alındı.

BANYODAN ÇIKA KASKLI GASPÇI

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Ekipleri hastanedeki tedavisinin ardından bilgisine başvurdukları kadının olay günü evine girdiği sırada banyodan çıkan kasklı şüphelinin önce S.F'nin kolundaki 5 altın bilezik ile yüzüğünü gasbettiği, daha sonra da kadını yatak odasına kilitleyip kaçtığını belirledi.

KORKUP KENDİNİ CAMDAN ATTI

Yatak odasına kilitlenmesinin ardından korkan S.F'nin pencereden aşağıya atlayıp yaralandığı ve Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı anlaşıldı. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleme sonucunda takip ettikleri şüphelinin bir süre sonra üstünü değiştirdiğini belirledi.

AZMETTİRİCİ KADININ AKRABASI ÇIKTI

Polis, kimlik ve adresini tespit ettikleri şüpheli ile daha sonra da altınları teslim ettiği kişiyi yakaladı. Altınları teslim alan kişinin de mağdur S.F'nin yakını olduğu, olayı gerçekleştiren şüpheliyle komisyon karşılığında anlaştıkları belirlendi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından 30 Kasım'da adliyeye sevk edilen C.Y.(47) ve diğer şüpheli H.A.F. (30) çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kasklı şüphelinin binaya girdikten sonra buradan ayrılması ve üstünü değiştirdikten sonra kaçması güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

