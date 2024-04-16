Alita: Savaş Meleği konusu ve oyuncu kadrosu | Alita: Savaş Meleği oyuncuları kimler, ne zaman yayımlandı?

Alita: Savaş Meleği oyuncuları arasında başrolde Rosa Salazar yer alıyor. Tanımadığı bir gelecekte uyanan birine odaklanan filmin yönetmen koltuğunda Robert Rodriguez oturuyor. Yapımın senaristliğini de Rodriguez ve James Cameron üstleniyor. Peki; Alita: Savaş Meleği konusu nedir? İşte, detaylar...
ALİTA: SAVAŞ MELEĞİ KONUSU
Alita (Rosa Salazar), kim olduğunu veya nereden geldiğini bilmediği bir halde, tanımadığı bir gelecekte uyanır. Şefkatli bir doktor olan Ido (Christoph Waltz) onu yanına alır ve cyborg görüntüsünün altında olağanüstü bir geçmişe sahip genç bir kadının kalbi ve ruhu olduğunu fark eder.
Eşi benzeri görülmemiş dövüş yeteneklerine sahip olduğunu fark eden Alita, geçmişine dair bir ipucu elde eder. Tehlikeli insanlarla karşı karşıya olan Alita, arkadaşlarının, ailesinin ve dünyasının kurtarılmasında kilit rol oynayacaktır.
ALİTA: SAVAŞ MELEĞİ OYUNCULARI
Rosa Salazar
Christoph Waltz
Jennifer Connelly
Mahershala Ali
Ed Skrein
Jackie Earle Haley
Keean Johnson
Lana Condor