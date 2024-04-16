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Giriş Tarihi: 16.4.2024 11:12

Alita: Savaş Meleği konusu ve oyuncu kadrosu | Alita: Savaş Meleği oyuncuları kimler, ne zaman yayımlandı?

Bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşacak Alita: Savaş Meleği konusu ve oyuncu kadrosu ile gündemde. Akşam saatlerinde takip edilecek fantastik yapım oldukça ilginç bir hikayeye odaklanıyor. Orijinal adıyla Battle Angle, 2019 yapımı bir aksiyon ve bilim kurgu filmi. Peki; Alita: Savaş Meleği oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, filme dair merak edilenler...

Alita: Savaş Meleği konusu ve oyuncu kadrosu | Alita: Savaş Meleği oyuncuları kimler, ne zaman yayımlandı?

Alita: Savaş Meleği oyuncuları arasında başrolde Rosa Salazar yer alıyor. Tanımadığı bir gelecekte uyanan birine odaklanan filmin yönetmen koltuğunda Robert Rodriguez oturuyor. Yapımın senaristliğini de Rodriguez ve James Cameron üstleniyor. Peki; Alita: Savaş Meleği konusu nedir? İşte, detaylar...

ALİTA: SAVAŞ MELEĞİ KONUSU

Alita (Rosa Salazar), kim olduğunu veya nereden geldiğini bilmediği bir halde, tanımadığı bir gelecekte uyanır. Şefkatli bir doktor olan Ido (Christoph Waltz) onu yanına alır ve cyborg görüntüsünün altında olağanüstü bir geçmişe sahip genç bir kadının kalbi ve ruhu olduğunu fark eder.

Alita, yeni hayatına alışmaya çalışırken, Doktor Ido da onu gizemli geçmişinden korumaya çalışır. Yeni arkadaşı Hugo (Keean Johnson) ise Alita'nın geçmişini hatırlaması için, anılarını tetiklemesine yardımcı olmak ister. Bu sırada şehri yöneten tehlikeli ve yozlaşmış güçler Alita'nın peşine düşer.

Eşi benzeri görülmemiş dövüş yeteneklerine sahip olduğunu fark eden Alita, geçmişine dair bir ipucu elde eder. Tehlikeli insanlarla karşı karşıya olan Alita, arkadaşlarının, ailesinin ve dünyasının kurtarılmasında kilit rol oynayacaktır.

ALİTA: SAVAŞ MELEĞİ OYUNCULARI

Rosa Salazar

Christoph Waltz

Jennifer Connelly

Mahershala Ali

Ed Skrein

Jackie Earle Haley

Keean Johnson

Lana Condor

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Alita: Savaş Meleği konusu ve oyuncu kadrosu | Alita: Savaş Meleği oyuncuları kimler, ne zaman yayımlandı?
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