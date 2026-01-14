Aliya’nın ‘Özgürlüğe Kaçışım’ı İstanbul’da yankılandı

Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, mütefekkir lider Aliya İzzetbegoviç, doğumunun 100. yılında İstanbul'da notalara dökülen bir vicdan çağrısıyla anıldı. Bosnalı besteci ve orkestra şefi Prof. Emir Mejremic'in bestelediği "Özgürlüğe Kaçışım" adlı senfonik şiir, Atatürk Kültür Merkezi'nde yankılandı.İlim Yayma Vakfı tarafından düzenlenen programa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzzetbegoviç'in "Özgürlüğe Kaçışım" adlı eserine dikkati çekerek, "İzzetbegoviç'i en iyi anlatan kavramlardan biri doğallıktır. Doğallık kavramı onun fikir dünyasında hem ahlaki hem de varoluşsal bir ilke olarak merkezi bir konuma sahiptir" diye konuştu.İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da konuşmasında İzzetbegoviç'i yalnızca bir devlet adamı olarak değil, vicdanı merkeze alan müstesna bir fikir insanı olarak değerlendirdi. Erdoğan, "Gerçek mücadele cephede değil, insanın kendi vicdanında başlar. Gerçek zafer galip gelmek değil, insan kalabilmektir" sözleriyle Aliya'nın siyaset anlayışını özetledi. Aliya'nın mirasının yalnızca anlatılarak değil hissedilerek anlaşılabileceğini vurgulayan Erdoğan, Doğu ile Batı arasında insan onurunu, hukuku ve inancı aynı zeminde buluşturan Aliya'nın fikirlerinin, bugünün dünyası için güçlü bir ahlaki pusula olduğunu ifade etti.Aliya İzzetbegoviç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fahrudin Rizvanbegovic de gecede yalnızca bir konserin değil, nesiller arası bir emanetin ve derin bir dostluğun yaşandığını vurguladı. Rizvanbegovic, Aliya'yı vefatından bir gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret ettiğini anımsatarak, "Aliya İzzetbegoviç, Bosna'yı Sayın Erdoğan'a bir emanet olarak tevdi etmişti. Bu, derin bir dostluğun ve sarsılmaz bir güvenin göstergesidir" dedi.Konser programına ayrıca İstanbul Valisi Davut Gül, Aliya İzzetbegoviç Vakfı yönetim kurulu ile İzzetbegoviç'in aile üyeleri, Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, Bosna Hersek'ten gelen özel misafirler, akademisyenler, siyaset ve kültür sanat dünyasının önde gelen isimleri katıldı.