Ali’yi kör eden magandalardan pişkin talep

Konya'da 11 Kasım akşamı yaşanan dehşette, daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıkmış, demir cisimlerle darp edilen Ali Ilgın'ın bir gözü görme yetisini kaybetmişti. Olaydan sonra gözaltına alınan şüpheliler Muhammet Hanifi İriş ve Emirhan Soytürk 13 Kasım günü çıkarıldıkları mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklanmış ancak 1,5 ay içerisinde tahliye edilmişti.

MAHKEMEDE PES DEDİRTTİ

SABAH'ın konuyu gündeme getirmesi üzerine Konya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş, yapılan itiraz üzerine yeniden gözaltına alınan İriş ve Soytürk bu kez 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmıştı. İriş ve Soytürk hakkında 'haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesine dava açılmıştı. Muhammet Hanifi İriş ve Emirhan Soytürk, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı. Emirhan Soytürk'ün 'Biz 6 aydır cezaevinde yatarak ıslah olduğumuzu düşünüyoruz' ifadesi ise pes dedirtti. Mahkeme, İriş ve Soytürk'ün tahliye taleplerini reddederek tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.