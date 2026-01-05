Haberler Yaşam Haberleri Ali’yi kör eden zorbalar bu kez ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı
Giriş Tarihi: 5.01.2026 11:17

Ali’yi kör eden zorbalar bu kez ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı

Konya’da kendilerine küfür ettiğini iddia ettikleri 18 yaşındaki Ali Ilgın’ı muştalarla öldüresiye dövüp, bir gözünün görme yetisini kaybetmesine sebep olan ve 1,5 ay içerisinde tahliye edilen şüpheliler Muhammet Hanifi İriş (19) ve Emirhan Soytürk (18) hakkında yeni bir gelişme yaşandı. SABAH’ın konuyu gündeme getirmesinin ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığının tahliye kararına itiraz etmesi üzerine yeniden gözaltına alınan iki şüpheli bu kez ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz 11 Kasım akşamı merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesinde yaşanan dehşette, daha önceden husumet bulunan iki grup arasında kavga çıkmış, muştalarda darp edilen Ali Ilgın'ın bir gözü görme yetisini kaybetmişti. Olaydan sonra gözaltına alınan şüpheliler Muhammet Hanifi İriş ve Emirhan Soytürk 13 Kasım günü çıkarıldıkları mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklanmış ancak 1,5 ay içerisinde tahliye edilmişti.

BU KEZ 'ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS' SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR

SABAH'ın konuyu gündeme getirmesi üzerine Konya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık tahliye kararlarına itiraz etti. Bunun üzerine şüpheliler Muhammet Hanifi İriş ve Emirhan Soytürk yeniden gözaltına alındı. Savcılık, yeni delillerinde dosyaya girmesi üzerine suç vasfının değiştiğini belirterek her 2 şüphelinin bu kez 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

