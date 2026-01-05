Ali’yi kör eden zorbalar bu kez ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı

Geçtiğimiz 11 Kasım akşamı merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesinde yaşanan dehşette, daha önceden husumet bulunan iki grup arasında kavga çıkmış, muştalarda darp edilen Ali Ilgın'ın bir gözü görme yetisini kaybetmişti. Olaydan sonra gözaltına alınan şüpheliler Muhammet Hanifi İriş ve Emirhan Soytürk 13 Kasım günü çıkarıldıkları mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklanmış ancak 1,5 ay içerisinde tahliye edilmişti.

BU KEZ 'ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS' SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR

SABAH'ın konuyu gündeme getirmesi üzerine Konya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık tahliye kararlarına itiraz etti. Bunun üzerine şüpheliler Muhammet Hanifi İriş ve Emirhan Soytürk yeniden gözaltına alındı. Savcılık, yeni delillerinde dosyaya girmesi üzerine suç vasfının değiştiğini belirterek her 2 şüphelinin bu kez 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmasına karar verdi.