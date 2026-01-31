Ali’yi kör eden zorbalara 13 yıl istendi

Konya'da 11 Kasım akşamı merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'nde yaşanan dehşette, daha önceden husumet bulunan iki grup arasında kavga çıkmış, demir cisimlerle darp edilen Ali Ilgın'ın kafa bölgesine ağır darbeler almış ve bir gözü görme yetisini kaybetmişti. Olaydan sonra gözaltına alınan şüpheliler Muhammet Hanifi İriş ve Emirhan Soytürk 13 Kasım günü çıkarıldıkları mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklanmış ancak 1.5 ay içerisinde tahliye edilmişti.SABAH'ın konuyu gündeme getirmesi üzerine Konya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş, yapılan itiraz üzerine yeniden gözaltına alınan Muhammet Hanifi İriş ve Emirhan Soytürk bu kez 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmıştı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheliler İriş ve Soytürk hakkında 'haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede şüphelilerin Ali Ilgın'ın kafa ve yüz bölgesine ele geçirilemeyen metal cisimlerle defalarca kez yumruk ve tekme attıkları, Ilgın'ın aldığı darbeler nedeniyle kafa bölgesinde üçüncü derece kemik kırığı oluştuğu, görme kaybı yaşadığı, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek yaralama kastımı aşacak şekilde kafa bölgesine defalarca vurdukları, eylemlerinin öldürme kastıyla olduğu değerlendirildiği, olay sonrası ise olaya ilişkin hiçbir pişmanlıkta bulunmadıklarına dair sosyal medya üzerinden paylaşım yaptıkları belirtildi.