Alkışlar Deniz Anne’ye

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremine 3 yaşındaki oğlu Melih Efe Özcan ile misafir olduğu ablasının Ebrar Sitesi'ndeki evinde yakalanan Deniz Dal (40), çöken binanın enkazındaki yaşam boşluğunda hayatta kaldı. Depremde ablası, eniştesi, yeğeni ve oğlu Melih Efe'yi kaybeden Dal, 7 gün sonra enkazdan eski eşi tarafından kurtarıldı. Tedavisinin ardından ablasının sağ kalan iki oğluna kol kanat geren Dal, yeğenlerine koruyucu aile oldu. TOKİ konutlarından kendisine tahsis edilen eve yerleşen Dal, "Yeğenlerimi evlatlık almak istedim ama Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 'Bu yükü tek başına üstlenme, bu çocuklara birlikte bakalım' dedi. Depremde ebeveynlerini kaybeden çocuklar, 'yakın model koruyucu aile sistemi' ile yakın akrabalarına koruyucu aile olarak veriliyor. Ben de koruyucu anneleri oldum. Orhan Yaşar 12. sınıfa, Hüseyin Faruk ise 6. sınıfa devam ediyor. Deprem benden 3 yaşındaki Melih Efe'mi, yeğenlerimden ise hem anne babalarını hem de ablalarını çaldı. Onlarla yaralarımız, acılarımız aynı. Yaralarımızı birlikte saracağız. Onları da kendi çocuğum gibi görüyorum, kendimi onlara adadım. Çünkü onlar bana hem Allah'ın hem de ablamın emaneti" dedi.