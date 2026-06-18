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Giriş Tarihi: 18.06.2026

Alkol bağımlılığı bir aileyi dağıttı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Alkol bağımlılığı bir aileyi dağıttı
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Gaziantep'te 60 yaşındaki baba, eve alkollü geldiği için tartıştığı 42 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Evlat katili olan baba gözaltına alındı. Şehitkamil ilçesi Mevlâna Mahallesi 84 No'lu sokakta meydana gelen olayda, iddiaya göre Seyit Ahmet Aksoy (60) ile eve alkollü gelen oğlu İbrahim Aksoy (42) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavga sırasında baba, oğlunu bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan İbrahim Aksoy yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aksoy'un cansız bedeni yapılan otopsinin ardından Gaziantep Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Şüpheli baba gözaltına alındı.

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Alkol bağımlılığı bir aileyi dağıttı
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