Alkol masasında kanlı kavga! Öldüresiye darp edildi

Olay, Sakarya'nın Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi 8035. Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Şenol G.'ye (46) ait ikamette bir araya gelen Ufuk Ç. ve Eren D., ev sahibi Şenol G. ile birlikte alkol almaya başladı. İlerleyen saatlerde şahıslar arasında iddiaya göre küfürleşme nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Gerginliğin kısa sürede tırmanması üzerine çıkan kavgada 18 yaşındaki Eren D., Şenol G.'yi öldüresiye darp etti.



Aldığı darbelerle kanlar içinde kalan Şenol G. ağır yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Şenol G., önce Akyazı Devlet Hastanesi'ne, buradaki tetkiklerin ardından ise durumunun ağır olması nedeniyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) sevk edildi. Talihsiz adamın yüzünde ve kaburgalarında çok sayıda kırık olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş ekipleri, olayın yaşandığı evde incelemelerde bulunurken, kavganın taraflarından Ufuk Ç. ve 46 yaşındaki adamı darp eden Eren D., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

