Alkol masasındaki tartışmada kan aktı!
Giriş Tarihi: 28.03.2026 22:13

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, birlikte alkol alan iki kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda Y.U., isimli şahıs M.G.’yi bıçakla katlederken, kıskıvrak yakalanan katil zanlısı tutuklandı.

Olay, bugün Çayırova ilçesinde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. ile Y.U. birlikte alkol aldıkları sırada tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Y.U., M.G.'yi bıçakladı.

Ağır yaralanan M.G. hayatını kaybederken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen Y.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

