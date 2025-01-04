Alkol tüketimi kanseri tetikliyor

ABD'nin 'Baş Cerrah' unvanlı üst düzey sağlık yöneticisi Vivek Murthy, alkollü içeceklerin etiketlerinde kansere yol açabileceği konusunda uyarılar yer alması gerektiğini söyledi. Murthy alkol tüketiminin meme, kolon ve karaciğer dahil olmak üzere en az yedi tür kanser riskini artırdığını ancak ABD'deki çoğu tüketicinin bunun farkında olmadığını vurguladı. Murthy, alkol tüketim sınırlarıyla ilgili rehberlerin gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, insanların içecekleri miktarı seçerken kanser riskini dikkate almaları gerektiğini söyledi. Verilere göre ABD'de içki tüketimi her yıl 100 bin kanser vakasına ve 20 bin kanser kaynaklı ölüme yol açıyor.