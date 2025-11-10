Alkollü araç sürücüsü dereye uçtu: 1 Kişi yaşamını yitirdi

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen olay da alkolü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metreden dereye uçtu. Kazada kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı. Olay dün gece saatlerinde Eskipazar ilçesi Bahçepınarı Mahallesi ile Yeni Mahalleyi birbirine bağlayan köprü üzerinde meydana geldi. Alkollü olan sürücü Okan D. Nin kullandığı araç köprü üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 metrelik köprüden dereye uçtu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yolcu Uğur Göktaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı sürücü Okan.D. ise ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan kontrollerde sürücünün 1,72 promil alkollü olduğu öğrenildi. Polis konu hakkında soruşturma başlattı.