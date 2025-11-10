Haberler Yaşam Haberleri Alkollü araç sürücüsü dereye uçtu: 1 Kişi yaşamını yitirdi
Alkollü araç sürücüsü dereye uçtu: 1 Kişi yaşamını yitirdi

Dün gece saatlerinde Karabük Eskipazar ilçesinde meydana gelen olayda, alkolü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sürücü dereye uçtu, araç sürücüsü yaralanırken, yanındaki arkadaşı yaşamını yitirdi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen olay da alkolü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metreden dereye uçtu. Kazada kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı. Olay dün gece saatlerinde Eskipazar ilçesi Bahçepınarı Mahallesi ile Yeni Mahalleyi birbirine bağlayan köprü üzerinde meydana geldi. Alkollü olan sürücü Okan D. Nin kullandığı araç köprü üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 metrelik köprüden dereye uçtu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yolcu Uğur Göktaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı sürücü Okan.D. ise ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan kontrollerde sürücünün 1,72 promil alkollü olduğu öğrenildi. Polis konu hakkında soruşturma başlattı.

