Alkollü İETT şoförü kaza yaptı: 2 yaralı

İstanbul Kadıköy'de İETT otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay dün D-100 Karayolu Uzunçayır mevkiinde meydana geldi. Bir İETT aracı, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Olayda araçta bulunan yolcular Ö.S. ve A.C. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrolde alkollü olduğu tespit edilen sürücü gözaltına alındı. İETT'den kazaya ilişkin yapılan açıklamada, gerekli soruşturmanın başlatıldığı ve ilgili şoförün işten el çektirildiği duyuruldu.