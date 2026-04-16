Alkollü kocasını öldürmüştü: Şerife’ye verilen ceza belli oldu!

Olay, geçtiğimiz yıl 23 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Safa sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Şerife Çeliktaş, eşini öldürdüğünü söyleyip ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan kontroller sonucu bıçaklanan Ömer Çeliktaş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

EŞİNİ UYURKEN ÖLDÜRDÜ

1 çocuk annesi Şerife Çeliktaş Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. İlk ifadesinde 17 yıldır evlik olduklarını, eşinin 10 gün önce cezaevinden çıktığını anlatan Çeliktaş, "Eşim sürekli alkol alıyordu. Sık sık cezaevine girip çıkıyordu. Bu nedenle sürekli tartışma yaşıyorduk, bana şiddet uyguluyordu. Olaydan öncede yine alkol almış eve geldi. Yine tartıştık. Ömer bir süre sonra alkolünde etkisiyle uyuya kaldı. Bende bunun üzerine ellerini iple bağladım. Mutfaktan aldığım bıçağı göğüs bölgesine doğru vurdum" dedi. Şerife Çeliktaş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.