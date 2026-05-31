Alkollü maganda masum cana kıydı

İstanbul Gaziosmanpaşa
'da aşırı alkollü bir şahsın, sokakta telefonla video izleyip gülen gençlere "Bana mı güldünüz?" diyerek ateş açması sonucu korkunç bir trajedi yaşandı. Sokakta arkadaşıyla oturan 20 yaşındaki Muhammed Emin A., cep telefonundan bir video izleyerek gülmeye başladı. O sırada caddeden geçen ve aşırı alkollü olduğu öğrenilen 49 yaşındaki Ümit A., gençlerin kendi aralarında eğlenmesini üzerine aldı. Hızla gençlerin yanına giderek, "Siz bana niye güldünüz?" sözleriyle sataşmaya başlayan Ümit A., belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla "Yok abi biz video izliyoruz ona güldük, sana gülmedik" diyen Muhammed Emin A. ve arkadaşına ateş açtı. Açılan ateş sonucu Muhammet Emin A. yaralandı. Sokakta yankılanan peş peşe silah sesleri üzerine, yakın bir apartmanda bulunan 20 yaşındaki Zehra Aydın ve arkadaşı A.A. neler olduğunu anlamak ve yardıma koşmak için hemen dışarı fırladı. Ancak o esnada gözü dönmüş saldırgan, dışarı çıkan kişilere dönerek bu kez de "Bana niye bağırıyorsunuz?" diye sataştı ve elindeki silahla rastgele ateş etmeyi sürdürdü. Magandanın silahından çıkan kurşunlardan biri, olayla hiçbir ilgisi olmayan ve sadece yardıma koşan 20 yaşındaki Zehra Aydın'a isabet etti. Ağır yaralanan talihsiz genç kız, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatının baharında yaşamını yitirdi. Saldırıda yaralanan Muhammed Emin A.'nın ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Gözaltına alınan Ümit A.'nın üzerinde yapılan aramada olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ele geçirildi.