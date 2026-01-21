Alkollü sürücü 2 genç kızı hayattan kopardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Selahattin Yiğit'in (27) kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, Sena Arslan (24) ile Şilan Kızılveren (23) hayatını kaybetti, sürücü Selahattin Yiğit ve Onur Can da yaralandı. Sürücünün, 1.44 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. İnegöl ilçesi Ortaköy Mahallesi yakınlarında önceki gece 01.30 sıralarında, Selahattin Yiğit'in kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak hızla yol kenarındaki ağaca çarptı. Feci kazada otomobil hurda yığınına dönerken kaza yerinden geçen diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 4 kişi, uzun uğraşlar sonucu güçlükle çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde, otomobilde bulunan Sena Arslan ile Şilan Kızılveren'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Selahattin Yiğit ile otomobilden yaralı olarak kurtarılan Onur Can ise yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 2 genç kızı hayattan koparan feci kazada, aracı kullanan Selahattin Yiğit'in 1.44 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. 4 arkadaşın eğlenmek için dışarı çıktığı ve eve dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.

OKULUN GURURUYDU

Feci kazada hayatını kaybeden Şilan Kızılveren'in, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde 2'nci sınıf öğrencisi olduğu ve bölümünün en başarılı öğrencilerinden biri olduğu öğrenildi. Popüler Müzik bölümünde okuyan Şilan'ın, sanat okulları ve kurslarından çok sayıda birincilik ödülllerinin olduğu belirlendi. Sena Arslan'ın ise son aylarda sosyal medya içerikleri ürettiği öğrenildi. Sena Arslan ile Şilan Kızılveren'in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Sena Arslan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası Şipali Mahallesi Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Şilan Kızılveren ise cemevinde düzenlenen tören sonrası Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.