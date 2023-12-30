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Giriş Tarihi: 31.12.2023

Alkollü sürücü dehşet saçtı... İki fidanı hayattan kopardı

Denizli’de alkollü sürücünün cipiyle çarptığı motosikletteki iki genç feci şekilde can verdi. Evlilik hazırlığındaki gençlerin annesinin, “Sizler o kadar güzel sevdiniz ki birbirinizi, ölüm bile ayıramadı sizi evlatlarım” paylaşımı yürekleri dağladı

BAYRAM COŞKUN BAYRAM COŞKUN
Alkollü sürücü dehşet saçtı... İki fidanı hayattan kopardı
Denizli'de alkollü sürücünün çarptığı motosikletteki Fethi Berk (23) 10 metreden alt yola düştü, arkasındaki kız arkadaşı Busenur Bostancı (18) ise asfalta savruldu. İki genç de hayatını kaybetti. Yürek yakan kaza Pamukkale ilçesinde önceki akşam saat 22.00 sıralarında Üçgen Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir karayolu istikametine doğru seyir halinde olan Hüseyin Gündem (40) yönetimindeki cip, önünde ilerleyen Fethi Berk'in kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Fethi Berk (23) yaklaşık 10 metre yükseklikten alt yola düşerken, arkasındaki kız arkadaşı Busenur Bostancı ise yola savruldu. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Busenur Bostancı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Alt yola düşen Fethi Berk ise ağır yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Fethi Berk de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Polis tarafından gözaltına alınan cip sürücüsü Hüseyin Gündem'in yapılan kontrolde 1.18 promil alkollü olduğu belirlendi. Ölen gençlerin evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Fethi Berk'in annesi Şerife Emirik, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Sizler o kadar güzel sevdiniz ki birbirinizi ölüm bile ayıramadı sizi evlatlarım, çocuklarım vakitsiz gittiniz, kuzucuklarım ölüm yakıştı mı size" ifadelerine yer verdi.

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Alkollü sürücü dehşet saçtı... İki fidanı hayattan kopardı
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