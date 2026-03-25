Kayseri'de kütüphaneden çıktıktan sonra motosikletiyle evine gitmek üzere yola çıkan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi ve stajyer doktor Yaren Mercan, aynı yönde seyreden ve 1.98 promil alkollü olduğu belirlenen Kemal Efe'nin kullandığı cipin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan ve son yolculuğuna tabutunun üzerine konulan önlüğü ile uğurlanan Yaren Mercan'ın, bağımlılıkla mücadele kapsamında TÜBİTAK projesinde görev aldığı ortaya çıktı. Aynı zamanda Genç Yeşilay Öğrenci Temsilcisi olan Mercan'ın vefatıyla ilgili Yeşilay Kayseri Şubesi tarafından yapılan açıklamada, sorumluların en etkin şekilde hesap vermesi ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için sürecin yakından takip edileceği ifade edildi. Yaren Mercan ölmeden önce yazdığı notta, hayatın sadece koşuşturmak olmadığını vurgulayarak insanın kendine zaman ayırması gerektiğini ifade etti.
'HAYAT HEDİYEDİR'
Müziği, bağ kurmayı ve küçük anların değerini hatırlatan Mercan, hayatın bir yapılacaklar listesi değil, kıymetli bir hediye olduğunu dile getirdi. Daha yavaş yaşamayı, daha derin sevmeyi ve anın tadını çıkarmayı öğütlerken, insanın tüm zorluklara rağmen kendi gücünü hatırlaması gerektiğini belirten Yaren Mercan'in notunda, "Hayatın her gün yeniden güzelleştirilebilir ve insan gerçekten yaşamak için burada. Bu hayat senin, daha oturacağız" yazdığı görüldü.
Alkollü sürücü kurbanı Yaren Yeşilay gönüllüsü çıktı