Alkollü sürücü tutuklandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Bulvarı üzerinde 6 Nisan'da meydana gelen ve 3 kişinin ölümüne sebep olan kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan Halil Felhan da hayatını kaybetti. Halil Otakan (29) ile Halil Felhan (29) idaresindeki otomobillerin hurdaya döndüğü kazada, baba Adnan Felhan (59) ile araçta bulunan oğulları İsmail Felhan (38) ve Hüseyin Felhan (35) doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamamıştı.

ÖLÜ SAYISI 4'E ÇIKTI

Ağır yaralanan sürücü Halil Felhan (29) da dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti ve kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi. Baba ile oğullarının ölümüne sebep olan sürücü Halil Otakan'ın 1.63 promil alkollü olduğu belirlendi. Tedavisinin ardından taburcu edilip gözaltına alınan Otakan, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

HİPODROMA GİDİYORLARDI

Baba Adnan Felhan ile çocukları İsmail ve Hüseyin Felhan'ın cenazelerinin toprağa verildiği Harrankapı Aile Mezarlığı'na, dün hayatını kaybeden Halil Felhan'ın da defnedileceği öğrenildi. Adnan Felhan ve oğullarının, kazanın yaşandığı gün hipodroma gittikleri, kendilerine ait olan yarış atını hazırlamak için sabah erken saatte yola çıktıkları öğrenildi.