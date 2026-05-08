Alkollü sürücüye 15 yıl hapis

Konya'nın Halkapınar ilçesinde 25 Eylül'de 3 yaşındaki ikizler Kayra ve Yiğit Koçer'i hayattan koparan kazada alkollü sürücü Kadir Erdoğan (31), 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Erdoğan'ın cezasında indirim uygulanmayarak tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Verilen cezanın bir nebze olsa içlerini ferahlattığını söyleyen acılı aile, "Çocuklarımız bir daha geri gelmeyecek ama en azından adalet önünde gereken cezayı aldı" dedi. Kazadan sonra aylarca yoğun bakımda yatan ve bir gözünü kaybeden anne Ayşegül Koçer'in ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.