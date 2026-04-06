Alkollü sürücüye ibretlik ceza talebi

İstanbul Ataşehir'de geçtiğimiz yıl 28 Ocak günü feci bir kaza meydana geldi. Kayışdağı Caddesi üzerinde süratle ilerleyen otomobil sürücüsü Ahmet Karkın (23), direksiyon hâkimiyetini kaybederek park halindeki özel halk otobüsüne, ardından iki otomobile daha çarptı. Karkın'ın kullandığı araç içerisinde bulunan Emre Kılınç (23) ve İsa Başekin (23) hayatını kaybetti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, tutuksuz sanık Ahmet Karkın'ın 1.04 promil alkollü olduğu kaydedildi. Bilirkişi raporunda ise sanık Karkın'ın, tek ve asli kusurlu olduğu belirtildi.



Ahmet Karkın

22 YIL HAPİS İSTENDİ

İddianamede, tutuksuz sanık Ahmet Karkın hakkında, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis istendi. İddianame, Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.