Alkollü sürücüye rekor ceza: Dur ihtarına uymayıp 3 polisi darbetmişti

3 POLİS MEMURUNU YARALADI

Ekip aracına binmek istemeyen sürücü, polis ekiplerine mukavemet gösterdi. Tehdit ve hakaret içerikli sözler sarf eden şahsın neden olduğu arbedede polis memurları H.İ., Ö.S. ve S.A. darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen takviye ekiplerin müdahalesiyle şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.