Alkollü sürücüye rekor ceza: Dur ihtarına uymayıp 3 polisi darbetmişti
Giriş Tarihi: 5.04.2026 23:39 Son Güncelleme: 5.04.2026 23:45

Kırıkkale'de polisin "dur" ihtarına uyman alkollü sürücü, yakalandıktan sonra çıkan arbedede 3 polis memurunu yaraladı. Ehliyetine el konulan sürücüye toplam 646 bin lira idari para cezası uygulanırken, aracı ise 60 gün trafikten men edildi.

HAKAN GÖKKAYA
Olay, dün gece saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi Orgeneral Arif Çetin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 71 AEK 480 plakalı aracın sürücüsü O.K. (24), Etiler Kavşağı civarında alkollü araç kullandığı şüphesiyle polis ekiplerince durdurulmak istendi.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, aracıyla olay yerinden kaçtı.

1.41 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Bir süre devam eden takibin ardından yakalanan sürücünün yapılan kontrolde 1.41 promil alkollü olduğu belirlendi.

3 POLİS MEMURUNU YARALADI

Ekip aracına binmek istemeyen sürücü, polis ekiplerine mukavemet gösterdi. Tehdit ve hakaret içerikli sözler sarf eden şahsın neden olduğu arbedede polis memurları H.İ., Ö.S. ve S.A. darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen takviye ekiplerin müdahalesiyle şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

646 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

Trafik ekiplerince, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden sürücüye toplam 646 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine el konulan sürücünün otomobili ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

