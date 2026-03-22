Alkollü trafik canavarının kurbanı oldu

Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Yaren Mercan'ın en büyük hayali iyi bir doktor olmaktı. İlk ve orta eğitiminde çalışkan bir öğrenci olan Yaren, Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanarak, hayalini gerçekleştirmenin ilk adımı attı. Üniversitede de çok çalışkan bir öğrenciydi. Bu sırada 6 Şubat depremleri yaşanınca, evleri yıkılan ailesi, Kayseri'ye taşındı. Askeri personel olan babası ise Muğla'da görev yapıyordu. Öğretim yılının başında 4'üncü sınıfa geçen Yaren, stajyer doktorluğa da başlamıştı.

70 KİLOMETRE HIZ SINIRI VAR

Herkes bayram tatiline giderken, Muğla'daki babası da Yaren ve annesini yanına çağırdı. Ancak o daha fazla ders çalışabilmek için Kayseri'de kaldı. Üniversitenin kütüphanesi sessiz ve rahat olduğu için, her gün kütüphanede ders çalışıyordu. Önceki gün de kütüphaneye gidip, kapanana kadar çalıştı. Akşam da motosikletine binerek, annesiyle yaşadığı evlerine dönmek için yola çıktı. Hız sınırının 70 kilometre olduğu Sayer Caddesinde, kurallara uyarak seyrediyordu. Bu sırada alkollü olduğu halde cipinin direksiyonuna geçen ve aşırı hız yapan tekel bayisi işletmecisi Kemal Efe (42), önünde giden genç kıza çarptı.

1.98 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Çarpmanın şiddetiyle savrulan Yaren, ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sek edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yaren, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Kemal Efe ise yasal sınırın 3 katından fazla olan 1.98 promil alkollü çıktı. Efe, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

HEKİM ÖNLÜĞÜ İLE UĞURLANDI

Yaren Mercan'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından Hulusi Akar Cami'ne getirilerek, tabutunun üzerine hekim önlüğü konuldu. Cenaze namazına, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Muğla'da görev yapan asker babası ve hekim önlüğü giyen okul arkadaşları katıldı. Yaren Mercan, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.