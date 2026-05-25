Alkollü yakalandı cezayı az buldu! Kadın sürücü 200 bin liralık cezayı duyunca ise "oha" diyerek yalvardı!

Giriş Tarihi: 25.05.2026 10:07

Isparta'da gece saatlerinde yapılan alkol denetiminde 131 promil alkollü yakalanan yabancı uyruklu sürücü cezaya verdiği tepkiler polis ekiplerini gülümsetti. Ehliyetine 6 ay süreyle el konulacağını ve bu süre içerisinde araç kullanması halinde 200 bin lira ceza uygulanacağını öğrenen sürücü, tepkisini "Oha" sözleriyle dile getirirken, o anlar uygulama noktasında gülümseten görüntülere sahne oldu.

Isparta'da gece saatlerinde gerçekleştirilen rutin alkol denetimlerinde ilginç anlar yaşandı. Polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu araç sürücüsü olan yabancı uyruklu Heba A. isimli kadın yapılan kontrolde 1.31 promil alkollü olduğu belirlendi.

CEZALARI DUYUNCA ŞAŞIRDI

Ekipler tarafından kadına alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira cezai işlem uygulanırken, yazılan cezaları imzalayan kadın sürücü polis memurlarına ne kadar ceza yazıldığını sordu. Polis memurunun "25 bin lira" cevabını vermesi üzerine kadın sürücü cezayı az bulduğunu ifade ederek evrakları imzaladı.

EHLİYETİNE 6 AY SÜREYLE EL KONULDU

Daha sonra ehliyetine 6 ay süreyle el konulacağını öğrenen kadın sürücü, polis memuruna şaşkınlıkla "Oha" diyerek tepki gösterdi. Kadının bu çıkışı uygulama noktasındaki ekipleri gülümsetti. Cezayı tekrar teyit etmek isteyen kadın sürücü, "6 ay ehliyetimi kullanamayacağım değil mi?" diye sordu.

İFADESİ ALINMAK ÜZERE POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Polis memurunun, "Kullanırsan 200 bin lira para cezası var" demesi üzerine kadın sürücü bu kez, "Oha, ya lütfen yapma lo" sözleriyle tepki verdi. O anlar uygulama noktasında gülümseten görüntülere sahne olurken alkollü sürücü, işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

