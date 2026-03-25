Allah’ın 99 ismini 44 saniyede saydı

Kahramanmaraşlı Yunus Emre Kendir (21), şubat ayında katıldığı ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda, 81 ilin plaka kodunu 46 saniyede sayarak izleyenleri hayrete düşüren 9 Eylül Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi olan Yunus Emre Kendir, yeteneğiyle şaşırtmaya devam ediyor. Kendir, son olarak Allah'ın 99 ismi olan Esma-ül Hüsna'yı 44 saniyede saydı. Görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Yeteneğini daha anlamlı bir rekorla taçlandırmak istediğini belirten Kendir, "Zihnimin limitlerini bir kez daha zorladım.

15 gün boyunca, günde 5 saatlik yoğun bir odaklanma kampına girdim. Özel bir nefes tekniği uyguladım. Rekor kırmamdaki asıl motivasyon, Allah'ın 99 ismini hayatımın her anına dahil etmek ve bu manevi hazineyi genç arkadaşlarıma ulaştırmaktı. En kadim değerlerimizi modern yeteneklerle birleştirerek farkındalık oluşturmayı hedefledim" dedi.