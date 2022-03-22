Allah’ın Sıfatları Ve Anlamları: Yüce Allah’ın Zati Ve Subuti Sıfatları Nelerdir, Kaç Tanedir?

Allah'ın sıfatlarını bilmek, yaratıcıyı tanımadın en temel adımlarından biri olarak görülüyor. Kuran-ı Kerim'de yer alan Allah'ın subuti sıfatları ve anlamları, zati sıfatları ve anlamlarını sizler için derledik.

Allah'ın Sıfatları Nelerdir?

İnanç sahibi her insan yaratısını tanımayı istiyor. Varlığına koşulsuz şartsız inanılan yaratıcı olan Allah'ın pek çok farklı ismi bulunuyor. Bu isimlerin sahip olduğu sıfatlar da bulunuyor ve her sıfat Allah'ın farklı bir niteliğini, inananlara niteliyor.

Sıfatların bazıları Allah'a ait olan özellikleri anlatırken, bazıları ise Allah dışındaki mahluklar ile benzer olan özelliklerini anlatıyor. Bu nedenle de Allah'ın sıfatlarını bilmek, kulları ile Allah arasındaki bağı güçlendiriyor. Öncelikle bilinmesi gereken Allah'ın sıfatlarının zati ve subuti olarak ikiye ayrıldığıdır.

Allah'ın Zati Sıfatları Nelerdir?

Allah'ın zati sıfatları, dünya üzerinde ya da ruhani alanda herhangi bir varlıkta bulunmasına imkan olmayan özellikler için kullanılıyor. Allah'ın herhangi bir varlıkla bağlantısının bulunmadığı tüm özellikler zati sıfat olarak biliniyor. Toplamda ise altı adet zati sıfat bulunuyor. Allah'ın zati sıfatlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Vücud: Allah'ın varlığının sonsuz olduğunu ifade eder.

Bekâ: Allah'ın insanlar gibi ölümlü olmadığını ifade eder. Onun bir sonu yoktur ve sonsuza kadar var olacaktır.

Kıdem: Allah doğmamış ve doğurulmamıştır, Allah'ın öncesinin olması da münmün değildir.

Vahdaniyyet: Allah sonsuz olmasının yanı sıra evrende biricik olandır. Onun bir eşi ve benzeri yoktur. Allah ile denk olabilecek herhangi bir varlık yoktur.

Muhalefet'ün-lil Havadis: Allah'ın evrendeki hiçbir varlığa benzemediğini ifade eder. Gelecekte yaşayacak olan ya da geçmişte yaşamış olan herhangi bir varlığın Allah ile aynı özellikleri taşımadığını ve taşımayacağını niteler.

Kıyâm bi-nefsihi: Allah'ın yaratılışın ilk gününde kimse yokken var olduğunu ifade eder.

Allah'ın Subuti Sıfatları Nelerdir?

Allah'ın subuti sıfatları, evrendeki diğer varlıklarda olan özelliklerin Allah'ta nasıl var olduğunu anlatıyor. Subuti sıfatlara aynı zamanda Allah'ın Sıfat-ı Subutiyyesi adı da veriliyor. Allah'ın toplamda sekiz adet subuti sıfatı bulunuyor. Bu sıfatları şu şekilde sıralayabiliriz: