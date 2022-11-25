Alleben Göleti Nerede? Yol Tarifi İle Alleben Göleti Tabiat Parkı’na Nasıl Gidilir, Piknik Alanı Saat Kaça Kadar Açık?

Alleben Göleti nerede sorusunun cevabına geçmeden önce Alleben Göleti'nin hangi şehirde olduğunu bilmemiz gerekmektedir. İster gezi programı dahilinde isterseniz de şehirde yaşarken gidip görmek isteyeceğiniz bir yer olsun Alleben Göleti Tabiat Parkı'na nasıl gidilir sorusu eğlence severlerin merak ettiği bir sorudur. Gaziantep ilimizin Şahinbey ilçe sınırları içinde olan Alleben Göleti saat kaça kadar açık?

Alleben Göleti Nerede?

Alleben Göleti ülkemizin Güney Doğu Anadolu bölgesinde bulunan Gaziantep ilimizdedir. İl sınırları içinde merkez ilçe olan Şahinbey belediyesinde bulunan Alleben Göleti, şehir merkezine yaklaşık olarak 6 km uzaklıkta bulunmaktadır. Girişi ücretsizdir ve içinde ailece zaman geçirilecek birçok alan bulunmaktadır. Alleben Göleti saat kaça kadar açık sorusunun cevabı ise sabah saat 07:00 ile akşam 22:00 arası olarak karşımıza çıkar.

Alleben Göleti Tabiat Parkı'na nasıl gidilir?

İster şehir içi ulaşım için isterseniz de şehir dışından gelenler için olsun gezilecek yerlerle ilgili merak edilen konulardan biri de ulaşımdır. Alleben Göleti Tabiat Parkı'na şehir içinde otobüslerle ya da özel aracınız ile ulaşabilirsiniz. Toplu taşıma ile gidilebilmektedir. Hem merkez ilçelerden hem de diğer ilçelerden toplu ulaşım ve otobüs ile ulaşım mümkündür.