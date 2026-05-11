Alman çift ve oğlu Nepal yolunda

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile TÜVTÜRK'ün katkılarıyla düzenlenen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi kapsamında Almanya'dan 27 Nisan'da yola çıkan ekip, Türkiye etabını tamamlayarak Orta Asya rotasına ilerliyor. Ralliye eşi Carmen ve 7 yaşındaki oğlu Linus ile katılan Jochen Kaiser, grupla 3 Mayıs'ta İstanbul'a ulaştıktan sonra Ankara, Kapadokya, Adıyaman, Bitlis, Erzurum ve Kars güzergahında tarihi ve doğal alanları ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 4 Mayıs'ta Ankara'dan uğurlanan ekip, Kapadokya'da Ihlara Vadisi'ni, Adıyaman'da Nemrut Dağı'nı, Bitlis'in Ahlat ilçesini, Erzurum'da Palandöken Dağı'nı ve Kars'ta Ani Ören Yeri'ni gezdi. Türkiye etabının ardından İran ve Türkmenistan üzerinden Orta Asya rotasına devam edecek grup ve Alman çift, Özbekistan, Kazakistan, Çin, Kırgızistan ve Tacikistan'ın ardından toplam 19 bin kilometreye yakın yol kat edip Nepal'e ulaşmayı hedefliyor.

'ÖNÜMÜZDE UZUN BİR ROTA VAR'

Jochen Kaiser, organizasyona katıldıkları için çok mutlu olduklarını ve kendilerini çok iyi hissettiklerini söyledi. Türkiye'ye ve Erzurum Palandöken'e ilk kez geldiklerini belirten Kaiser, "Organizasyona eşim ve 7 yaşındaki çocuğumuzla katıldık. Ailecek farklı ülkeleri gezmeyi seviyoruz. İnsanlarla tanışmak bizi mutlu ediyor. Türkiye'yi, Erzurum'u ve gezdiğimiz yerleri çok beğendik" dedi. Anne Carmen Kaiser de "Yaklaşık 6 bin kilometre yol yaptık. Önümüzde uzun bir rota var ancak her şey çok güzel ve mükemmel gidiyor" diye konuştu.