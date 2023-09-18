Alman Yemekleri İsimleri - Geleneksel ve Meşhur Alman Mutfağı Yemekleri Nelerdir?

Schnitzel ve Königsberger'e ek olarak daha fazla Alman yemekleri isimleri bulunur. Et ve garnitürlerine ek olarak, hamur işleri ile de dikkat çeker. Berliner, Apfelstrudel, Pretzel ve Flammkuchen bunlardan bazılarıdır ve ülkeyi ziyaret eden turistler tarafından da tercih edilir. Ülke, gelişmiş bir fast food kültürüne sahiptir ve ünü tüm dünyaya yayılmıştır. Geleneksel ve meşhur Alman mutfağı yemekleri nelerdir bilinmesinde fayda vardır.

Alman Yemekleri İsimleri Nelerdir?

Yemek kültürü bölgeden bölgeye değişiklik gösteren Almanya'da, yöresel pek çok lezzet bulunur. Ekmekleri, hamur işleri, biftekleri, köfteleri, sebzeleri ve garnitürleri ile ünlü bu mutfak, hamburger ve sosisi ile de meşhurdur. Etin, patatesin ve ekmeğin yoğun olarak tüketildiği Almanya'nın yöresel mutfakları, temelde üçe ayrılır.

Bunlar; Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Thüringia'dır. Hepsi kendine has malzemeleri olan tariflere sahiptir. Et çeşitliliği fazla olan Almanya'da, karaca, geyik, tavşan, ördek, yaban koyunu, sülün, yaban tavuğu ve keklik sıklıkla tüketilir. Ayrıca, lahana, marul, patates, domates, fasulye, ıspanak, turp, pırasa, kuzu mantarı, kuşkonmaz, bezelye ve havuç gibi sebzeler de oldukça sevilir. Almanya'nın en bilinen lezzetleri ise şu şekildedir:

Schnitzel: Almanya'nın meşhur yemeklerinden biri olan Schnitzel, panelenmiş et dilimlerinden oluşur. Dana, sığır, koyun, hindi ile tavuk etinden yapılır ve kızartılarak tüketilir. Servis sırasında ise genellikle maydanoz, limon ve patates püresi kullanılır.

Königsberger: Soslu bir köfte olan bu yemek, et suyu, kapari, yumurta ve kremadan oluşur. Çoğunlukla dana etinden yapılır ve orijinal tarifinde ise balık kullanılır. Haşlanmış olan köfteler, haşlanmış patates, pancar ve biraz da pirinç ile birlikte sunulur.

Der Kartoffelsalat: Et içermeyen bu tarif, patates, turşu, soğan ve mayonez ile yapılır. Aslında bir patates salatasıdır ve genellikle et yemeklerinin yanında servis edilir.

Flammkuchen: Kolay hazırlanabilir olması nedeniyle tercih edilen bir Alman pizzasıdır. Kaşar peyniri, soğan, taze krema ve et ile kaplı hamur, odun ateşinde pişirilir.

Maultaschen: Alman mantısı olarak da tanımlanabilen bu lezzet, kare şeklindeki hamurların içine kıyma, ıspanak, füme et ve soğan konularak yapılır. Ardından et suyunda haşlanır ve tıpkı bir çorba gibi tüketilir. Ek olarak, soğan ve tereyağı ile birlikte de servis edilebilir.

Pretzel: Ülkenin en sembolik tatlarından biri olan Pretzel, dünyanın en popüler hamur işlerinden biridir. Almanlar genellikle kahvaltılarda ballı hardal ile birlikte tüketir. Tuzlu hamurdan yapılır ve çoğunlukla iç içe geçmiş üç halka şeklindedir. Üzerinde ise iri tuz taneleri bulunur ve yaygın olarak atıştırmalık olarak yenilir.

Berliner: Alman donutu veya çöreği olarak nitelendirilen Berliner, içi reçel, marmelat ya da çikolata kreması ile dolu bir hamur işidir. Yuvarlak bir şekle sahiptir ve üzeri pudra şekeri ile kaplıdır.

Apfelstrudel: Elmalı Strudel, Almanya'nın dünyaca ünlü tatlıları arasında yer alır. Almanya'ya ek olarak, Avusturya, Kuzey İtalya, Çekya, Slovenya ve Hırvatistan'da da yaygın olarak tüketilir. Geleneksel bir hamur işi olan bu tatlı, ince bir hamurun içine elmalı iç harç konularak hazırlanır. Piştikten sonra çıtır çıtır olan hamurun üzerine pudra şekeri ve biraz krema eklenerek servis edilir.