Haberler Yaşam Haberleri Almanya - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? EuroBasket 2025 yarı final heyecanı!
Giriş Tarihi: 11.9.2025 10:03

Almanya - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? EuroBasket 2025 yarı final heyecanı!

EuroBasket 2025 heyecanı yarı final maçlarıyla devam ediyor. Almanya ile Finlandiya, finale yükselmek için parkede kozlarını paylaşacak. Basketbolseverler “Almanya - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?” sorularına yanıt arıyor. İşte EuroBasket yarı finaldeki dev karşılaşmaya dair tüm detaylar, yayın bilgileri...

Almanya - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? EuroBasket 2025 yarı final heyecanı!

Avrupa basketbolunun en prestijli turnuvalarından EuroBasket 2025 yarı final heyecanı nefesleri kesiyor. Çeyrek finalde rakiplerini saf dışı bırakan Almanya ve Finlandiya, finale yükselmek için sahaya çıkıyor. Son yıllarda yükselen grafiğiyle dikkat çeken Finlandiya, tarihinin en büyük başarısını elde etmenin peşindeyken; Dünya şampiyonu Almanya ise güçlü kadrosu ve tecrübeli oyuncularıyla şampiyonluk hedefliyor. Basketbol tutkunları şimdiden "EuroBasket Almanya - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusunu gündemine aldı.

ALMANYA - FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroBasket 2025 yarı finalinde Almanya ile Finlandiya karşı karşıya geliyor. Dev karşılaşma 12 Eylül 2025 Cuma günü oynanacak. Basketbolseverler, maçın başlama saati ve yayın bilgilerini büyük bir merakla araştırıyor. Karşılaşmanın başlama düdüğü 17.00'de çalacak.

ALMANYA - FİNLANDİYA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arena Riga'daki Almanya - Finlandiya maçı, Türkiye'de TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Son şampiyonlardan biri olan Almanya, EuroBasket 2025'te de iddiasını ortaya koydu. Grup aşamasını lider tamamlayan Alman ekibi EuroBasket 2025'in sürpriz takımlarından biri Finlandiya ile final mücadelesi verecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? EuroBasket 2025 yarı final heyecanı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz