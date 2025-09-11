Almanya - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? EuroBasket 2025 yarı final heyecanı!

Avrupa basketbolunun en prestijli turnuvalarından EuroBasket 2025 yarı final heyecanı nefesleri kesiyor. Çeyrek finalde rakiplerini saf dışı bırakan Almanya ve Finlandiya, finale yükselmek için sahaya çıkıyor. Son yıllarda yükselen grafiğiyle dikkat çeken Finlandiya, tarihinin en büyük başarısını elde etmenin peşindeyken; Dünya şampiyonu Almanya ise güçlü kadrosu ve tecrübeli oyuncularıyla şampiyonluk hedefliyor. Basketbol tutkunları şimdiden "EuroBasket Almanya - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusunu gündemine aldı.