Almanya - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroBasket Almanya - Finlandiya basketbol maçı canlı izle

Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonu olan EuroBasket 2025, nefes kesen yarı final mücadelelerine sahne oluyor. Turnuvanın favorilerinden Almanya, sürpriz çıkış yapan Finlandiya ile final bileti için karşı karşıya geliyor. Basketbolseverlerin büyük bir merakla beklediği karşılaşma öncesi "EuroBasket Almanya - Finlandiya maçı canlı yayın saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları gündemde.
EuroBasket 2025 yarı finalinde oynanacak Almanya - Finlandiya maçı, 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 17.00'de başlayacak. Dev mücadele, Riga Arena'da oynanacak.
Basketbol Avrupa Şampiyonası'nın yarı final mücadelesini aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:
https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz
Yarı finalin bir diğer eşleşmesi Yunanistan ve Türkiye arasındaki karşılaşma ise saat 21.00'de başlayacak.