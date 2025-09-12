Haberler Yaşam Haberleri Almanya - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroBasket Almanya - Finlandiya basketbol maçı canlı izle
Giriş Tarihi: 12.9.2025 10:37

EuroBasket 2025 heyecanı yarı final müsabakalarıyla devam ediyor. Almanya ile Finlandiya, finale yükselmek için parkede kozlarını paylaşacak. Basketbolseverler, “Almanya - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?” sorularının yanıtını araştırıyor. Türkiye'nin Yunanistan'ı elemesi halinde karşılaşacağı takım bu kritik karşılaşmaya bağlı. İşte Almanya - Finlandiya basketbol maçı canlı izle ekranı:

Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonu olan EuroBasket 2025, nefes kesen yarı final mücadelelerine sahne oluyor. Turnuvanın favorilerinden Almanya, sürpriz çıkış yapan Finlandiya ile final bileti için karşı karşıya geliyor. Basketbolseverlerin büyük bir merakla beklediği karşılaşma öncesi "EuroBasket Almanya - Finlandiya maçı canlı yayın saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları gündemde.

ALMANYA - FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroBasket 2025 yarı finalinde oynanacak Almanya - Finlandiya maçı, 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 17.00'de başlayacak. Dev mücadele, Riga Arena'da oynanacak.

ALMANYA - FİNLANDİYA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

EuroBasket 2025 yarı final mücadelesi TRT Spor Yıldız ekranlarından yayımlanacak. 12 Dev Adam'ın Yunanistan karşısındaki mücadelesi ise TRT 1'den takip edilecek.

ALMANYA - FİNLANDİYA BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE

Basketbol Avrupa Şampiyonası'nın yarı final mücadelesini aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz

TÜRKİYE - YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Yarı finalin bir diğer eşleşmesi Yunanistan ve Türkiye arasındaki karşılaşma ise saat 21.00'de başlayacak.

