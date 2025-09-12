Almanya - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroBasket Almanya - Finlandiya basketbol maçı canlı izle

Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonu olan EuroBasket 2025, nefes kesen yarı final mücadelelerine sahne oluyor. Turnuvanın favorilerinden Almanya, sürpriz çıkış yapan Finlandiya ile final bileti için karşı karşıya geliyor. Basketbolseverlerin büyük bir merakla beklediği karşılaşma öncesi "EuroBasket Almanya - Finlandiya maçı canlı yayın saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları gündemde.