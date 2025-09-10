Haberler Yaşam Haberleri Almanya - Slovenya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroBasket çeyrek final mücadelesi!
Giriş Tarihi: 10.9.2025 15:19

EuroBasket 2025 çeyrek finalinde, madalya adayı olarak görülen Almanya ile Luka Doncic önderliğindeki Slovenya karşı karşıya geliyor. Dünya şampiyonu Almanya'nın milli takımı, Doncic’in yıldız oyunuyla kesişirken, bu mücadele dev maçlar listesine girdi. Peki; Almanya - Slovenya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Riga'daki Arena Riga'da gerçekleşecek olan bu çeyrek final serisinde, Almanya ile Slovenya kozlarını paylaşacak. Slovenya, İtalya'yı geride bırakarak çeyrek finale yükseldi; Almanya ise lider olarak turu geçti. Basketbolseverler, bu yüksek tempolu karşılaşmayı nasıl ve nereden izleyebileceklerini merak ediyor. İşte, Almanya - Slovenya basketbol maçı canlı izle:

ALMANYA - SLOVENYA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

EuroBasket çeyrek final karşılaşmasında Almanya Slovenya maçı detayları şöyle:

Tarih: 10 Eylül 2025 Çarşamba

Yer: Arena Riga, Riga – Letonya

Saat: 21.00

ALMANYA - SLOVENYA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

TRT Spor ekranlarından önce Finlandiya - Gürcistan maçı daha sonra Almanya - Slovenya maçı takip edilecek.

ALMANYA - SLOVENYA ÇEYREK FİNAL MAÇI CANLI İZLE

Karşılaşma için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

