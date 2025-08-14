Almanya - Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Basketbol Takımı DBB Süper Kupa’da!

FIBA güç sıralamasında 5 basamak yükselen Türkiye, EuroBasket'e iddialı giriş yapmak istiyor. Litvanya ile karşılaşan A Milli Basketbol Takımı bu kez Almanya karşısında hazırlık mücadelesi verecek. İşte, Almanya - Türkiye basketbol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı: