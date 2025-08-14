Almanya - Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Basketbol Takımı DBB Süper Kupa’da!

FIBA güç sıralamasında 5 basamak yükselen Türkiye, EuroBasket'e iddialı giriş yapmak istiyor. Litvanya ile karşılaşan A Milli Basketbol Takımı bu kez Almanya karşısında hazırlık mücadelesi verecek. İşte, Almanya - Türkiye basketbol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı:
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın hazırlık maçı takvimine göre Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa kapsamında Almanya ile karşılaşacak 12 Dev Adam SAP Garden'da rakibi ile mücadele edecek.
Almanya - Türkiye maçı 15 Ağustos cuma günü saat 19.00'da başlayacak.
Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa 3.'lük Maçı - Final Maçı ise 16 Ağustos Cumartesi günü 19.00 - 21.45 saatlerinde SAP Garden'da oynanacak.
7 Ağustos Perşembe / 20.00: Türkiye - Litvanya
15 Ağustos Cuma / 19.00: Almanya - Türkiye
20 Ağustos Çarşamba / 19.30: Litvanya - Türkiye
23 Ağustos Cumartesi / 20.00: Türkiye - Karadağ