Haberler Yaşam Haberleri Almanya - Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Basketbol Takımı DBB Süper Kupa'da!
Giriş Tarihi: 14.8.2025 12:40

A Erkek Milli Takımımız FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) öncesinde hazırlık maçlarına çıkıyor. Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa kapsamında sahaya çıkacak 12 Dev Adam Avrupa yolunda tüm rotasyonlarını deneyerek stratejilerini belirleyecek. Sıradaki rakip Almanya. SAP Garden'da oynanacak karşılaşma için basketbolseverler ekran başında yerini alacak. Peki; Almanya - Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FIBA güç sıralamasında 5 basamak yükselen Türkiye, EuroBasket'e iddialı giriş yapmak istiyor. Litvanya ile karşılaşan A Milli Basketbol Takımı bu kez Almanya karşısında hazırlık mücadelesi verecek. İşte, Almanya - Türkiye basketbol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı:

ALMANYA - TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın hazırlık maçı takvimine göre Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa kapsamında Almanya ile karşılaşacak 12 Dev Adam SAP Garden'da rakibi ile mücadele edecek.

Almanya - Türkiye maçı 15 Ağustos cuma günü saat 19.00'da başlayacak.

ALMANYA - TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Eurobasket yolundaki maç TRT Spor Yıldız ekranlarından takip edilecek.

Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa 3.'lük Maçı - Final Maçı ise 16 Ağustos Cumartesi günü 19.00 - 21.45 saatlerinde SAP Garden'da oynanacak.

21 DEV ADAM HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ 2025

7 Ağustos Perşembe / 20.00: Türkiye - Litvanya

15 Ağustos Cuma / 19.00: Almanya - Türkiye

20 Ağustos Çarşamba / 19.30: Litvanya - Türkiye

23 Ağustos Cumartesi / 20.00: Türkiye - Karadağ

