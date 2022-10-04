Almanya Türkiye voleybol maçı canlı izle! Almanya Türkiye voleybol maçı canlı yayın izle





A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası ikinci tur ilk maçında bugün Almanya ile karşı karşıya geliyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası ikinci turunda yarın Almanya ile mücadele edecek. FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'nda Tayland, Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti, Hırvatistan ve Polonya ile oynadığı karşılaşmaların 4'ünden galip ayrılan milliler, ikinci turda F Grubu'nda yer aldı. Bu grupta ay-yıldızlılar, Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan, Almanya ve Kanada ile karşı karşıya gelecek. Milliler, ikinci turda grupta ilk 4'te yer alması halinde ise adını çeyrek finale yazdıracak.