Almanya Türkiye voleybol maçı canlı izle! Almanya Türkiye voleybol maçı canlı yayın izle

A Milli kadın voleybol takımımız FIVB Dünya Şampiyonası ikinci tur ilk karşılaşmasında Almanya ile kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadeleyi televizyondan takip etmek isteyenler yoğun olarak "Almanya Türkiye voleybol maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.
Almanya - Türkiye voleybol maçı canlı izle linki ve detaylar şöyle;
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası ikinci tur ilk maçında bugün Almanya ile karşı karşıya geliyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası ikinci turunda yarın Almanya ile mücadele edecek. FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'nda Tayland, Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti, Hırvatistan ve Polonya ile oynadığı karşılaşmaların 4'ünden galip ayrılan milliler, ikinci turda F Grubu'nda yer aldı. Bu grupta ay-yıldızlılar, Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan, Almanya ve Kanada ile karşı karşıya gelecek. Milliler, ikinci turda grupta ilk 4'te yer alması halinde ise adını çeyrek finale yazdıracak.
Milli takımın Almanya ile Polonya'nın Lodz şehrindeki Sport Arena'da oynayacağı müsabaka yarın 20.00'da başlayacak.
F Grubu'nun maç programı ve puan durumu şu şekilde:
4 EKİM SALI
16.00 Tayland - Kanada
18.30 ABD - Dominik Cum.
20.00 Türkiye - Almanya
21.30 Sırbistan - Polonya
5 EKİM ÇARŞAMBA
16.00 Tayland - Almanya
18.30 Türkiye - Kanada
20.00 Sırbistan - Dominik Cum.
21.30 ABD - Polonya