Haberler Yaşam Haberleri Almanya Türkiye voleybol maçı canlı izle! Almanya Türkiye voleybol maçı canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 4.10.2022 21:51 Son Güncelleme: 4.10.2022 21:51

Almanya Türkiye voleybol maçı canlı izle! Almanya Türkiye voleybol maçı canlı yayın izle

FIVB Dünya Şampiyonası ikinci tur ilk maçında Filenin Sultanları Almanya ile karşılaşıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın mücadelesini canlı olarak izlemek isteyenler “Almanya Türkiye voleybol maçı canlı izle” şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. Almanya Türkiye voleybol maçı canlı izle linki ve detaylar.

Almanya Türkiye voleybol maçı canlı izle! Almanya Türkiye voleybol maçı canlı yayın izle

A Milli kadın voleybol takımımız FIVB Dünya Şampiyonası ikinci tur ilk karşılaşmasında Almanya ile kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadeleyi televizyondan takip etmek isteyenler yoğun olarak "Almanya Türkiye voleybol maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

ALMANYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

Almanya - Türkiye voleybol maçı canlı izle linki ve detaylar şöyle;

  • FIVB Dünya Şampiyonası ikinci tur Almanya - Türkiye voleybol maçı, 4 Ekim Salı günü saat 20:00'da başladı. Mücadele TRT Spor ekranlarında yayınlanıyor.

ALMANYA 0 - 3 TÜRKİYE (MAÇ SONUCU)



A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası ikinci tur ilk maçında bugün Almanya ile karşı karşıya geliyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası ikinci turunda yarın Almanya ile mücadele edecek. FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'nda Tayland, Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti, Hırvatistan ve Polonya ile oynadığı karşılaşmaların 4'ünden galip ayrılan milliler, ikinci turda F Grubu'nda yer aldı. Bu grupta ay-yıldızlılar, Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan, Almanya ve Kanada ile karşı karşıya gelecek. Milliler, ikinci turda grupta ilk 4'te yer alması halinde ise adını çeyrek finale yazdıracak.



Milli takımın Almanya ile Polonya'nın Lodz şehrindeki Sport Arena'da oynayacağı müsabaka yarın 20.00'da başlayacak.

F Grubu'nun maç programı ve puan durumu şu şekilde:

4 EKİM SALI

16.00 Tayland - Kanada

18.30 ABD - Dominik Cum.

20.00 Türkiye - Almanya

21.30 Sırbistan - Polonya



5 EKİM ÇARŞAMBA

16.00 Tayland - Almanya

18.30 Türkiye - Kanada

20.00 Sırbistan - Dominik Cum.

21.30 ABD - Polonya



7 EKİM CUMA

16.00 Sırbistan - Tayland

18.30 ABD - Türkiye

20.00 Dominik Cum. - Almanya

21.30 Polonya - Kanada



8 EKİM CUMARTESİ

16.00 ABD - Tayland

18.30 Sırbistan - Türkiye

20.00 Dominik Cum. - Kanada

21.30 Polonya - Almanya

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Almanya Türkiye voleybol maçı canlı izle! Almanya Türkiye voleybol maçı canlı yayın izle
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