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Giriş Tarihi: 14.2.2022

Almanya’da beyin kanaması geçiren okul müdürüne ambulans uçak

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Almanya’da beyin kanaması geçiren okul müdürüne ambulans uçak
İzmir'de bir okulun müdürü olarak görev yapan Hüseyin Çamlıca (53) AB projesi için gittiği Almanya'da beyin kanması geçirdi. Çamlıca, Sağlık Bakanlığı'nın uçak ambulansıyla önceki gece Türkiye'ye getirildi.
TEŞEKKÜR EDERİZ: 35 yıllık eğitimcinin 26 yaşındaki oğlu Ali Çamlıca "Almanya'daki doktorlar babamın Türkiye'de daha iyi tedavi edilebileceğini söyledi. Onların tavsiyesiyle Türkiye'ye getirildi. Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanlığı'na çok teşekkür ederrim. Devletimiz babam için Almanya'ya ambulans uçak gönderdi. Babam İzmir'deki tedaviyle inşallah iyi olacak" diye konuştu.

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Almanya’da beyin kanaması geçiren okul müdürüne ambulans uçak
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