Haberler Yaşam Haberleri Almanya’da kiliseler kapanıyor, yeni camiler açılıyor
Giriş Tarihi: 22.04.2026

Almanya’da kökleşmiş Katolik ve Protestan kiliseleri giderek kan kaybediyor. Ülkede kiliseler bir bir kapanırken yeni yapılan camilerin sayısı artıyor. Katolik ve Protestan oranının yüzde 44’e gerilediği Almanya’da, Müslümanların sayısı 5.3 milyonu aştı

DIŞ HABERLER
  • ABONE OL

Almanya'da son yıllarda, bir yandan kiliseden ayrılan Hıristiyanların sayısı, diğer yandan Müslüman sayısı hızla artıyor. Bu nedeniyle inşa edilen yeni ibadethanelerle kentlerin silüeti de değişiyor. Deutsche Welle'nin (DW) haberine göre, Bavyera eyaletindeki 119 bin nüfuslu Erlangen kenti, ülkede giderek artan dini çeşitliliğe güzel bir örnek. Eyalet yönetiminin tahsis ettiği üniversite yakınındaki arazide yeni bir sinagogun inşası için hazırlıklar sürerken kentteki iki büyük cami de genişleme planları yapıyor. Bir dernek ise Hindular için Şiva-Vişnu tapınağı inşa etmek üzere arazi satın aldı. Ülkede birkaç yıl öncesine kadar Almanların yarısından fazlası Katolik ve Protestan mezhebine dahilken bu oran günümüzde yüzde 44'e gerilemiş durumda.

KİLİSELER KAN KAYBEDİYOR
Bu nedenle kapatılan, farklı kullanım amaçları için dönüştürülen ya da küçültülen kiliselerin sayısı da artıyor. Ülkedeki Müslümanların sayısı 2020 itibarıyla 5 milyon 300 binin üstündeydi. Ortodoksların sayısı ise 2024 verilerine göre 3.8 milyon. Ülkede sadece Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı 862 cami bulunuyor. Yeni camiler için de temeller atılıyor.

#ALMANYA #BAVYERA #DEUTSCHE WELLE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA