Almanya’da kiliseler kapanıyor, yeni camiler açılıyor

Almanya'da son yıllarda, bir yandan kiliseden ayrılan Hıristiyanların sayısı, diğer yandan Müslüman sayısı hızla artıyor. Bu nedeniyle inşa edilen yeni ibadethanelerle kentlerin silüeti de değişiyor. Deutsche Welle'nin (DW) haberine göre, Bavyera eyaletindeki 119 bin nüfuslu Erlangen kenti, ülkede giderek artan dini çeşitliliğe güzel bir örnek. Eyalet yönetiminin tahsis ettiği üniversite yakınındaki arazide yeni bir sinagogun inşası için hazırlıklar sürerken kentteki iki büyük cami de genişleme planları yapıyor. Bir dernek ise Hindular için Şiva-Vişnu tapınağı inşa etmek üzere arazi satın aldı. Ülkede birkaç yıl öncesine kadar Almanların yarısından fazlası Katolik ve Protestan mezhebine dahilken bu oran günümüzde yüzde 44'e gerilemiş durumda.

KİLİSELER KAN KAYBEDİYOR

Bu nedenle kapatılan, farklı kullanım amaçları için dönüştürülen ya da küçültülen kiliselerin sayısı da artıyor. Ülkedeki Müslümanların sayısı 2020 itibarıyla 5 milyon 300 binin üstündeydi. Ortodoksların sayısı ise 2024 verilerine göre 3.8 milyon. Ülkede sadece Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı 862 cami bulunuyor. Yeni camiler için de temeller atılıyor.