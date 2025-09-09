Almanya’da yağmur hayatı felç etti

Amanya'nın bazı bölgelerini etkileyen şiddetli yağışların neden olduğu sel ve su baskınları hayatı olumsuz etkiledi. Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Rhein- Erft, Aachen, Düren ve Eifel bölgesinin yanı sıra Köln'ün batısında yağışlar kaosa neden olurken, meydana gelen sel nedeniyle çok sayıda evin bodrum katını su bastı. Ulaşım sorunları yaşandı. Öte yandan, Pakistan'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel nedeniyle son 24 saatte 122 binden fazla kişi tahliye edildi. Yetkililer, seller nedeniyle geçen aydan bu yana Pencap'ta 2.2 milyon kişinin yerinden edildiğini ve 3 bin 900'den fazla köyün sular altında kaldığını dile getirdi. Sellerde en az 61 kişi hayatını kaybetti.