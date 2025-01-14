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Giriş Tarihi: 14.1.2025 17:37 Son Güncelleme: 14.1.2025 18:36

Almanya'daki Türk loto milyonerinin hayatı film oluyor

Gurbette işçiyken milyoner olan Almanya'daki en şanlı Türk Kırşehirli Kürşat Yıldırım'ın hayat hikayesi sinemaya aktarılacak.

CANSU KILINÇ CANSU KILINÇ
Almanya’daki Türk loto milyonerinin hayatı film oluyor

Kırşehir'in Mucur ilçesinden 12 yaşında Almanya'ya göç eden ve tamircilik yaparak gurbette tutunmaya çalışan Kürşat Yıldırım'ın hayatı, büyük ikramiyeyi kazandıktan sonra bambaşka bir boyut kazandı. Almanya'da, cebindeki son 250 Euro'yu loto biletine yatıran 42 yaşındaki Yıldırım, 10 milyon Euro kazanarak hayatını tamamen değiştirdi.

Almanya'da 9 binası, 130 dairesi, dükkânları ve lüks arabaları ve Türkiye'de çeşitli yatırımları bulunan Yıldırım, aylık 50 bin Euro'ya yakın geliriyle dikkat çekiyor. Anne ve babasını hacca gönderen Kırşehirli Milyoner hayat hikayesinin yapımcılar tarafından sinemaya aktarılacağını belirtti.

Yıldırım "Milyoner olmadan önce yasaklı madde kullanıyordum, 7 sene cezaevinde kaldım bazen sokaklarda yaşıyordum. Çıkmaz bir hayatım vardı, insan içine çıkamıyordum. Gençlere buradan uyarıyorum kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar. O dönem annem benim yüzümden şeker hastası oldu. Fakat Allah bana ikinci şansı verdi. Şimdi hayatım tamamen değişti. Herkes beni merak ediyor. Yapımcılar hayat hikâyemi sinemaya aktaracak." dedi.

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Almanya'daki Türk loto milyonerinin hayatı film oluyor
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