Almanya’dan kaçtı İstanbul’da yakalandı

Almanya'nın Köln şehrinde Hells Angels üyesi Eren Y.'yi (35) çıkan tartışmada sokak ortasında öldürdüğü gerekçesiyle aranan "Toblerone" lakaplı Marco C.'nin üç yıldır süren kaçışı İstanbul'da son buldu. İddiaya göre Hells Angels üyesi "Toblerone" lakaplı, Marco C. (28) ve "Chico" lakaplı Emre U. (33), spor salonunun önünde motosikletçi arkadaşları Eren Y. (35) ile kız arkadaşının yanında tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü sırada silahlarına sarılan Marco C. ve Emre U., Eren Y.'ye kurşun yağdırdı. Göğsünden ve kafasından vurulan Eren Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın hemen ardından Türkiye'ye kaçtıkları belirlenen saldırganlar hakkında 3 yıl aradan sonra dün flaş bir gelişme yaşandı. Alman-Polonyalı Marco C. Beyoğlu'ndaki Almanya Konsolosluğu'na yakın bir mesafede polis kontrolü sırasında yakalandı. Suikastı 50 bin dolar karşılığında gerçekleştirdiği iddia edilen Chico lakaplı Emre U. ise halen aranıyor.