Almanya’dan Ne Alınır? Almanya’dan Hediye Olarak Ne Getirilir?

Almanyadan ne alınır sorusuna cevap aranırken Alman kültürü ile ilgili de küçük bir araştırma yapmanız gerekebilir. Almanya'nın tarih boyu yaptıkları ve bulunduğu konum, sanayi ve hediyelik eşya sektörüne yön vermiştir. Hediyelik eşya konusunda Almanya, çeşitliliği olan bir ülke konumundadır. Almanyadan alınacak hediyelik eşyalar, neyi meşhur, ne getirilir gibi soruların cevapları yazımızın cevabında.

Almanya'dan Ne Alınır?

Almanya'da bulunduğunuz süre içerisinde hediyelik eşya alabileceğiniz birçok işletme bulabilirsiniz. Bu işletmelerde hatıra eşyaların yanı sıra çikolata da bulabilirsiniz.

Almanya tarihinde özel yere sahip yapılardan biri de Berlin duvarıdır. Almanya'dan alacağınız hediyelik eşyaların başında da Berlin duvarı figürüne sahip olan hediyelik eşyalar gelir. Bu eşyalar içinde masa üstü objeleri, tablolar, kupalar ve t-shirtler önemli bir yere sahiptir.

Almanya ile özdeşleşmiş hediyelerden biri de çikolata çeşitleridir. Özellikle "sawade" adı verilen çikolatalar, özel kutuları ile çok güzel bir hediye seçimi olabilir. Almanya'da bu markaya ait çok sayıda çikolata mağazası vardır. Söz konusu mağazaları tercih ederek çikolataları çok daha cazip fiyata satın alabilirsiniz.

Almanya'dan Hediye Olarak Ne Getirilir?

Almanya'dan alınacak hediyelerden biri de meşhur beton takılardır. Söz konusu beton takılar "bergnerschmidt" adıyla anılır. Beton takılar yüzük, kolye ve bilezik olarak çeşitlenir. Farklı renklerde satılan bu minimalist takılar, yoğun AR-GE çalışmaları sonucunda üretilir.

Almanya'daki hediyelik eşya mağazalarını dolaştığınızda, tasarım harikası birçok bira bardağı ile karşılaşabilirsiniz. Üzerinde farklı figürlerin olduğu bu bardakların örneğini Türkiye'de bulamayacağınıza emin olabilirsiniz. Güzel bir paketleme ile çok sayıda bira bardağı alarak Türkiye'deki sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Almanya, kahvesi ile de meşhur olan bir ülkedir. Bu ülkede bulunduğunuz süre içerisinde çok lezzetli kahve çekirdeği alabileceğiniz işlete bulabilirsiniz.

Almanya'nın koleksiyon bebekleri de çok meşhurdur. Oyuncaktan ziyade bir figür ya da obje olarak değerlendirebileceğiniz bu bebeklerin evinize farklı bir hava katacağına emin olabilirsiniz. Bebeklerin kıyafeti ve üzerine çizilen figürler, eski Alman kültürünü yansıtıcı bir yapıya sahiptir.

Almanya'dan sevdiklerinize alacağınız hediyelerden biri de Berlin kemeridir. Rengârenk olan bu kemerleri birçok kıyafetinizle kolay bir şekilde kombinleyebilirsiniz. Dilerseniz hediyelik hatıra eşya satın almak yerine Almanya'nın yerel lezzetlerini de Türkiye'ye getirmeyi düşünebilirsiniz. Ein Berliner adı verilen tatlı çeşitlerini bu anlamda tercih edebilirsiniz. Satın alacağınız her türlü hediye ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz.