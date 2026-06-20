Almanya’nın en etkin gazetesi Bild seçti: Avrupa’nın tatil gözdesi Antalya

ANTALYA'NIN ULUSLARARASI MARKA DEĞERİ GÜÇLENİYOR

Alman medyası BILD, deniz, kum ve güneş algısının ötesine geçen Antalya'nın golf, aile, lüks ve her şey dahil resort deneyiminde de uluslararası ölçekte güçlü bir konuma sahip olduğunu vurguladı. Değerlendirmede, destinasyon seçiminde tesis kalitesinin yanı sıra ulaşım kolaylığı, plaj altyapısı ve ziyaretçi deneyiminin de belirleyici unsurlar olduğuna dikkat çekilirken, Antalya'nın uluslararası seyahat pazarındaki cazibesini koruğu belirtildi.