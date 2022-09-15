Almanya’nın Türk düşesi Hande Macit, yarınki düğün öncesi SABAH’a konuştu: Ben Türk’üm ve ülkemi seviyorum

Hollanda'nın Rotterdam kentine 12 yıl önce ögrenim için giden Mersinli Hande Macit (30), bir arkadasının eglencesinde tanıstıgı Almanya'nın Macklenburg Veliaht Presi Georg Alexander ile nikâh masasına oturup Macklenburg Dükalıgı'nda "Düses" unvanını aldı. Macit yarın gerçeklesecek dügünleri öncesi SABAH'a konustu:2019'da bir arkadas eglencesine son anda katıldım. Alexander'i de hiç tanımıyordum. Irlanda'da yasıyormus ve kardesini ziyarete gelmis. Eglencede yanıma geldi, selam vererek konusmaya basladı. Sohbet sonrası telefon numaramı aldı. Bir hafta sonra bu kez Almanya'dan Hollanda'ya geldi, sohbetimiz ilerledi, ziyaretler arttı.Veliaht prens oldugunu iki hafta sonra ögrendim. Alexander, korona sürecinde Rotterdam'a tasındı. Ben egitime odaklanmıstım. Sonra bir ise girdim, ardından abim ile butik yogurt üretimine basladık. Sonra Alexander ortak oldu. Hollanda'ya gelmek isteyen Türk sirketlerine danısmanlık hizmeti de veriyordum.17 Haziran'da nikâh masasına oturduktan sonra üzerime temsil görevi de yüklendi. Aileyi ve Türkiye'yi temsil sorumlulugu üzerimde. Bulunmamız gereken etkinlikler var. Hayatımda çok büyük degisim olmadı. Ben Türk'üm ve ülkemi çok seviyorum. Türkiye'nin tarihini etkileyen bir olayda yer aldıgım için ve Alexander ile evlendigim için çok mutluyum.Veliaht Prens Georg Alexander ise "Hande'yi gördüğüm an sanki hayat durdu. Hande'yi görene kadar ilk görüşte aşka inanmazdım. Hande ile tanışmadan önce Türkler ve Türk kültürünü bilmiyordum. Daha önce Türkiye'ye gitmedim. Türkler çok sıcakkanlı insanlar ve aileye çok önem veriyorlar. Bizim aile yapımız da böyle. Hande ile Tarsus'a gittim ve çok beğendim. Türkiye'nin her noktası tarih. Türk yemeklerine bayıldım. Sadece yemek için bile Türkiye'ye gidebilirim. Hande'yi ailem de çok sevdi. İleride Macklenburg'a taşınacağız. Dükalığımızda 108 yıl sonra ilk kez düğün gerçekleşecek. Çok heyecan verici" dedi.