Almina yaşam savaşını kaybetti

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırıda ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu, yoğun bakımda günlerdir verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Onikişubat ilçesinde bulunana Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen kanlı saldırıda, olay günü 1 öğretmen ve 8 öğrenci yaşamını yitirmiş, 17 öğrenci yaralanmıştı. Saldırgan ise olay yerinde ölü ele geçirilmişti. Saldırı esnasında başının arka kısmına iki mermi isabet eden öğrenci Almina Ağaoğlu, günlerdir yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Bu vefatla birlikte saldırıda hayatını kaybeden öğrenci sayısı 9'a, toplam can kaybı ise 11'e yükselmiş oldu.

Almina Ağaoğlu'nun vefat haberini babası Ahmet Miraç Ağaoğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Daha önceleri kızının sağlık durumu hakkında paylaşımlar yaparak kızı için tüm Türkiye'den dua isteyen baba Ağaoğlu paylaşımında; "Kızım Almina Ağaoğlu hakkın rahmetine kavuşmuştur mekanı cennet olsun" dedi. Almina'nın cenaze namazı öğle namazına müteakip Abdulhamithan Cami'nde kılındı. Cenaze namazı öncesi Almina'nın sıra arkadaşı Zeynep Davarcı, arkadaşının tabutu başında gözyaşı döktü. Almina Ağaoğlu'nun cenazesi kılınana cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.