Alparslan Büyük Selçuklu 35. bölüm İZLE! TRT 1 ile Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle TEK PARÇA

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, 7 Kasım Pazartesi akşamı 35. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu 35. Bölüm izle araştırmalarına başladı. Yeni bölümde, hastalığının şifası için Bağdat'a giden Alparslan, hem şifa bulacak hem de Hacerülesved'i Arslan Besasiri'den almaya çalışacak. Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle linki TRT 1 tarafından paylaşıldı. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu 35. Bölüm full HD tek parça ve kesintisiz izle!
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM İZLE!
İşte 7 Kasım 2022 Pazartesi akşamı ekranlara gelen bölüm:
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇIKLU 35. BÖLÜM ÖZETİ
Alparslan Büyük Selçuklu 35. bölümünde; Alparslan alplarını idamdan kurtarmak için asılanlardan birisinin yerine geçmiş ve en kritik anda meydana çıkmıştı.
Avar'ın ipini kesmiş, onu ölümden kurtarmıştı. Ama o sırada hastalığı iyice arttı ve Alparslan yere yıkıldı. Alparslan, Grigor'un eline mi düştü? Yoksa yeni bir hamleyle kurtarılacak mı? Avar'ı kurtaran Alparslan Artuk ve Atsız'ı da ipten alabilecek mi?
Grigor Süleyman'ı bulduğunda Ani'de değil daha güvenli olacağını düşünerek Sevaste'ye gönderecek, Alpagut bu plana dahil olmaya çalışarak Süleyman'ı esaretten kurtarmak için girişimde bulunacak. Alpagut Süleyman'ı kurtarmak için her şeyi göze alacak mı?
Hacerülesved'in büyük parçasını eline geçiren Büveyhiler, Arslan Besasiri eliyle bunu Fatımî Halifesine gönderecek, İslâm'ın birliğini sağladıklarını iddia edeceklerdir. Abbasî Halifesi ise bu durumu kendi lehlerine çevirmek istemektedir. Tuğrul ile yaptıkları görüşmede bu görev için Alparslan'ı görevlendirmeye karar verirler.
Alparslan hastalığının da şifası için Bağdat'a gidecek hem şifa bulacak hem de Hacerülesved'i Arslan Besasiri'den almaya çalışacaktır. Vaspurakan'da boşluktan yararlanmaya çalışan Arslan Yusuf ihtilal yapma derdindedir. Bu konuda kendisine yardımcı olmak için Buharalı komutanları çağırır. Seferiye bu durumda ne yapacak, babasının yanında mı karşısında mı duracak?
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ SEZON OYUNCULARI
Konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna yeni oyuncular dahil oldu. Bu isimler Kayra Zabcı, Serhat Tutumluer, Bora Cengiz, Umut Karadağ ve Öykü Gürman.
Kayra Zabcı, dizide Seferiye Hatun karakterine; Serhat Tutumluer, Tekfur Grigor karakterine; Bora Cengiz, Alexander karakterine; Umut Karadağ, Arslan Yusuf karakterine; Öykü Gürman ise Öke Hatun karakterine hayat veriyor.