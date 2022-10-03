Alparslan Büyük Selçuklu canlı izle! TRT 1 ile Alparslan 30. bölüm canlı yayın ekranı kesintisiz izle

Alparslan'ı evlilik niyetinden vazgeçirmek için önce hançerleyen daha sonra ise açık açık evlenmek istemediğini, azad edilmeyi isteyen Seferiye, Alparslan'ın evlilik konusunda kararlı tutumu karşısında iyice köşeye sıkışmıştı. Düğün öncesi son bir hamle gelecek mi, yoksa Seferiye de artık bu duruma razı mı olacak? Grigor Alparslan'ın tacirleri öldürdüğünün dört bir yanda duyulmasını böylelikle Vaspurakan için planlanan ticaret hamlelerini boşa çıkartmayı ister.

Alexander tacirlerin ölümünü büsbütün Alparslan'a yıkmak amacıyla yeni bir plan kurarak Alparslan'ı bu konuda daha da yaralamak isteyecek. Alexander'ın yeni hamlesi ne olacak, Alparslan buna karşılık verebilecek mi? Öke'nin gelişiyle daha da güçlenen Yınal, Azerbaycan Valiliği görevinden çok hoşnut değildir. Bu vazifelerin tahttan uzak tutulmak için verildiğini düşünür ve karşı çıkar. Yınal için artık harekete geçme vakti geldi mi, yoksa tertibini adım adım mı işletecek?