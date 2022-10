Alparslan Büyük Selçuklu Seferiye Hatun kimdir, tarihteki yeri nedir? Seferiye Hatun’u kim oynuyor?

SEFERİYE HATUN'U KİM OYNUYOR?

Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon bu akşam ve yeni oyunculardan biri de Seferiye Hatun'u oynayan Kayra Zabcı oldu.

2001 doğumlu olan Kayra Zabcı, İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Malatyalıdır. Küçük yaşlarda modelliğe başlayan Zabcı, Best Model Çocuk Türkiye Prensesi seçildi. Best Child Model of the World yarışmasında birinciliği bulunmakta.

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde oyunculuk eğitimi alıyor.