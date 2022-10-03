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Giriş Tarihi: 3.10.2022 18:45

Alparslan Büyük Selçuklu Seferiye Hatun kimdir, tarihteki yeri nedir? Seferiye Hatun’u kim oynuyor?

Alparslan Büyük Selçuklu Seferiye Hatun kimdir sorusu, Alparslan ile evlenme ihtimali sebebiyle araştırılıyor. Oyuncunun güzelliğini beğenenler, Seferiye Hatun’u kim oynuyor sorusuna yanıt aranıyor. Yeni sezon karakterleri arasında yer alan Seferiye Hatun tarihteki yeri merak edilmekte. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu Seferiye Hatun kimdir, tarihteki yeri nedir? İşte Seferiye Hatun’u oynayan kişi ve detayları…

Alparslan Büyük Selçuklu Seferiye Hatun kimdir, tarihteki yeri nedir? Seferiye Hatun’u kim oynuyor?

Seferiye Hatun çocukları ve eşi, karakterin Alparslan yeni sezona katılmasıyla birlikte alevlendi. Özellikle Alparslan Seferiye Hatun tarihteki yeri merak ediliyor. Oyuncunun güzelliği sebebiyle, Seferiye Hatun'u kim oynuyor sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu Seferiye Hatun kimdir, tarihteki yeri nedir? İşte detaylar...

SEFERİYE HATUN TARİHTE KİMDİR?

Büyük Selçuklu Devleti'nin 2. sultanı Alp Arslan'ın eşidir.

Arslan Yusuf'un kızı Seferiye; Buhara'da mutlu bir hayat sürerken, kendini can düşmanıyla siyasi bir evliliğin içinde buluverecek!

Hatunu olacağı Alparslan'a olan hisleri, intikam ateşini söndürmeye yetecek mi?

SEFERİYE HATUN'UN ÇOCUKLARI KİM?

Alparslan'ın çocuklarının isimleri Muizzeddin Melikşah, Tacüddevle Tutuş, İzzeddin Arslan Argun, Böri Bars, Tuğrul, Ayaz, Togan, Arslan, Tekiş, Ayşe, Züleyha ve Fülane Hatun'dur.

SEFERİYE HATUN'UN EŞİ KİM?

Seferiye Hatun'un eşi, Alp Arslan'dır.

SEFERİYE HATUN'U KİM OYNUYOR?

Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon bu akşam ve yeni oyunculardan biri de Seferiye Hatun'u oynayan Kayra Zabcı oldu.

2001 doğumlu olan Kayra Zabcı, İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Malatyalıdır. Küçük yaşlarda modelliğe başlayan Zabcı, Best Model Çocuk Türkiye Prensesi seçildi. Best Child Model of the World yarışmasında birinciliği bulunmakta.

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde oyunculuk eğitimi alıyor.

KAYRA ZABCI OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Küçük Kıyamet

Harem

Muhteşem Yüzyıl

Aşktan Kaçınılmaz

Hayat Yolunda

Küçük Ağa

Aydamaya

Seddülbahir 32 Saat

Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı

Vatanım Sensin

Gülperi

Doğduğun Ev Kaderindir

Canım Annem

Zeytin Ağacı

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Alparslan Büyük Selçuklu Seferiye Hatun kimdir, tarihteki yeri nedir? Seferiye Hatun’u kim oynuyor?
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