Alparslan Büyük Selçuklu Seferiye Hatun kimdir, tarihteki yeri nedir? Seferiye Hatun’u kim oynuyor?

Seferiye Hatun çocukları ve eşi, karakterin Alparslan yeni sezona katılmasıyla birlikte alevlendi. Özellikle Alparslan Seferiye Hatun tarihteki yeri merak ediliyor. Oyuncunun güzelliği sebebiyle, Seferiye Hatun'u kim oynuyor sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu Seferiye Hatun kimdir, tarihteki yeri nedir? İşte detaylar...
SEFERİYE HATUN TARİHTE KİMDİR?
Büyük Selçuklu Devleti'nin 2. sultanı Alp Arslan'ın eşidir.
Arslan Yusuf'un kızı Seferiye; Buhara'da mutlu bir hayat sürerken, kendini can düşmanıyla siyasi bir evliliğin içinde buluverecek!
Hatunu olacağı Alparslan'a olan hisleri, intikam ateşini söndürmeye yetecek mi?
SEFERİYE HATUN'UN EŞİ KİM?
Seferiye Hatun'un eşi, Alp Arslan'dır.
SEFERİYE HATUN'U KİM OYNUYOR?
Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon bu akşam ve yeni oyunculardan biri de Seferiye Hatun'u oynayan Kayra Zabcı oldu.
2001 doğumlu olan Kayra Zabcı, İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Malatyalıdır. Küçük yaşlarda modelliğe başlayan Zabcı, Best Model Çocuk Türkiye Prensesi seçildi. Best Child Model of the World yarışmasında birinciliği bulunmakta.
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde oyunculuk eğitimi alıyor.
KAYRA ZABCI OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER
Küçük Kıyamet
Harem
Muhteşem Yüzyıl
Aşktan Kaçınılmaz