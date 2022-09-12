Haberler Yaşam Haberleri Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon ne zaman başlıyor? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? 12 Eylül TRT 1 yayın akışı
Giriş Tarihi: 12.9.2022 11:56 Son Güncelleme: 12.9.2022 12:00

Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon ne zaman başlıyor? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? 12 Eylül TRT 1 yayın akışı

TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 2. sezonu için geri sayım devam ediyor. Başrolünde Sultan Alparslan rolüyle Barış Arduç’un yer aldığı dizi, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan'ın kutlu yolculuğunu ekranlara taşıyor. Yeni sezonda yepyeni oyuncularıyla izleyici karşısına çıkacak olan Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon tarihi belli oldu. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte, 12 Eylül TRT 1 yayın akışı…

Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon ne zaman başlıyor? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? 12 Eylül TRT 1 yayın akışı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon tarihi dizinin hayranları tarafından merakla bekleniyor. Her pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkan Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm bu akşam var mı merak ediliyor. Sezon finalinde Akça Hatun'un ölümüyle Fahriye Evcen diziden ayrılırken yeni sezonda kadroya Kayra Zabcı dahil oldu. İzleyiciler, ''Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon ne zaman başlıyor? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm bu akşam var mı yok mu?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon tarihi ve 12 Eylül TRT 1 yayın akışı…

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

12 Eylül TRT 1 yayın akışı ile kontrol edilen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlarda olmayacak.

Başrolünde Barış Arduç'un yer aldığı yapımın yeni sezonu bugün başlamıyor. Bugün kendi gününde ve saatinde tekrar bölümüyle ekranlara gelecek.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hayranları tarafından merakla beklenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, yeni sezonuyla 19 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında sevenleri ile buluşacak.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Sezon finalinde Akça Hatun karakterinin ölmesiyle birlikte Fahriye Evcen diziden ayrılmıştı. Dizinin 2. sezonunda yer alacak oyuncular belli oldu.

Dizinin kadrosuna Kayra Zabcı, Serhat Tutumluer, Bora Cengiz, Umut Karadağ ve Öykü Gürman katıldı.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Fetih için ilk mancınık atışları yapılmış, Alparslan ikinci kez atış için emir verecekken atabeyinin ve Akça'nın Vaspurakan Kalesi'nde olduğunu anlamış ve tereddütte kalmıştı. Fetih harekatı Akça ve Hasan Bey'in kalede olmasına rağmen devam edecek mi, yoksa Alparslan onları içeriden çıkartmanın bir yolunu bulabilecek mi? Alparslan bunun kararını vermekte zorlanacak, diğer beylerle ters düşecek. Fetih mi, yoksa canı gibi sevdiği kişiler mi?

Vaspurakan'da esir olan Hasan Bey, öldü sanılarak içeri getirilen Akça'nın kızı olduğunu öğrenmişti. Alpagut'un bir planı olduğunu anladığımız bu mevzu, Akça ile Hasan Bey'in baş başa kalıp bir kaçış yolu bulması için onlara vakit kazandırdı. Kaleden çıkabilecekler mi, yoksa kale içerisinde kalıp fethin gerçekleşmesi için içeride mücadele mi verecekler? Selçukluların ayak seslerini yakından hisseden Vaspurakan kaderine razı mı olacak, yoksa yeni bir yol izleyerek Selçuklu ordusunu beklenmedik bir darbe mi vuracak?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
  • 05:55 Yedi Numara
  • 08:20 Benim Adım Melek
  • 12:00 Anadolu'da Yaşam (Altyazılı)
  • 13:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
  • 16:35 Yeşil Deniz
  • 19:00 Ana Haber (Canlı)
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 23:00 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
  • 02:00 Yeşil Deniz (Altyazılı)
  • 03:45 Masumlar Apartmanı
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Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon ne zaman başlıyor? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? 12 Eylül TRT 1 yayın akışı
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