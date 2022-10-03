Alparslan yeni sezon oyuncuları kim? TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu oyuncu kadrosuna kimler katıldı?

Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon geçtiğimiz ay başladı ve herkes, Alparslan yeni sezon oyuncuları ve karakterleri hakkında araştırma yapıyor. Birçok karakter yeni sezonda dizide yer alırken, en önemlileri arasında Seferiye Hatun yer alıyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu nasıl? Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon oyuncuları kim? İşte detaylar…
ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ SEZON BAŞLADI
TRT1'in ilgiyle izlenen Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, 19 Eylül Pazartesi yeni sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Her pazartesi Alparslan Büyük Selçuklu ekranlarda yerini alacak.
Kayra Zabcı, dizide Seferiye Hatun karakterine; Serhat Tutumluer, Tekfur Grigor karakterine; Bora Cengiz, Alexander karakterine; Umut Karadağ, Arslan Yusuf karakterine; Öykü Gürman ise Öke Hatun karakterine hayat verecek.
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Alparslan, Surmari Han'dan dönerken yolda Seferiye ile karşılaşmış, onu Vaspurakan dışında habersiz dolaşmaması için uyarmıştı. Seferiye ise Alparslan'a direnmiş ve onun lafıyla hareket etmeyeceğini söylemiş, Alparslan ısrar edince Seferiye de onu hançerlemişti. Seferiye böylelikle Alparslan'ın evlilikten vazgeçeceğini umuyordu. Seferiye'nin bu planı gerçekleşecek mi? Alparslan bu olaydan sonra evlenmekten vazgeçecek mi?
Bu olayı görenlerin ve duyanların, ikili arasındaki evliliğe bakışları ne olacak? Bu evliliğin olmasını çok isteyen Arslan Yusuf'un bu olaya tepkisi ne olacak, Seferiye'ye nasıl davranacak? Çelik taşıdığı kervana Alparslan tarafından el konan Yınal, tertibini kimin açığa çıkardığını bulabilecek mi? Alparslan'a bu yaptığına karşılık bir misillemede bulunacak mı? Grigor'a söz verdiği çelikleri nasıl teslim edecek? Grigor'un çelik bulma çabaları son mu bulacak, yoksa ticaretini başka bir yolla mı halledecek?
Alparslan'ın tüm çalımıyla Surmari'ye girip içinden çelikleri aldığı kumaşları getirmesine karşılık verebilecek mi? Alexander'ın, zararlarını tazmin etmeyi reddettiği tacirler Alparslan ve Nizamülmülk'ün teklifine nasıl yaklaşacak? Alparslan Vaspurakan'da ticareti genişletmek ve tacirleri kazanmak için başka neler yapacak?