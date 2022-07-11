Alpay Kazan kimdir? Alpay Kazan neden öldü, kaç yaşında vefat etti, nereli?

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile Acun Ilıcalı'nın başkanı olduğu Hull City takımı arasında Alpay Kazan adına dostluk maçı oynandı. Sarı-lacivertlilerin 2-0'lık skorla kazandığı mücadelenin ardından Kazan ile ilgili bilgiler öğrenilmek istenerek "Alpay Kazan kimdir, neden öldü, kaç yaşında vefat etti, nereli?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
Alpay Kazan hayatı ve biyografisi ile ilgili detaylar şöyle;
Alpay Kazan, uzun süredir Acun Medya'da farklı görevlerde yer almıştı. Kazan, Göz6, Survivor, Exathlon ve Ütopya gibi projelerin başındaydı. Acun Medya Genel İdari Koordinatörü olan Alpay Kazan bir süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu.